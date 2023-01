Le TV Samsung sono le prime con Circadian Rhythm Display: cosa significa

Come da tradizione, al CES 2023 di Las Vegas abbiamo visto tante smart TV, in particolare quelle di Samsung, che si sono contraddistinte per essere certificate Circadian Rhythm Display. Istituita dall'ente tedesco di ingegneria elettronica Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), questa certificazione è stata assegnata ai nuovi modelli annunciati dal produttore sud coreano per la serie 2023 Neo QLED e Lifestyle TV: ma come funziona questa novità?

Samsung riceve la prima certificazione Circadian Rhythm Display sulle sue nuove smart TV

Per chi non lo sapesse, il ritmo (o ciclo) circadiano è collegato all'orologio biologico del nostro corpo, viene dal latino “circa diem” cioè “intorno al giorno” e regola a livello fisiologico il ciclo sonno/veglia. In base agli stimoli ricevuti dal corpo, questo ritmo regola i livelli di melatonina per far capire al corpo quando è arrivato il momento di addormentarsi e conciliarlo durante il sonno. E sappiamo bene che l'utilizzo di schermi, piccoli o grandi che siano, possono avere un'influenza in tal senso e rischiare di alterare il proprio ritmo.

In tal senso, la certificazione Circadian Rhythm Display testimonia che la modalità Eye Comfort offerta dagli ultimi modelli di smart TV Samsung (NEO QLED Q70C e superiori, The Frame, The Serif e The Sero) rispettano questo ritmo, bilanciando automaticamente luminosità e temperatura cromatica per imitare la luce naturale che è solita regolare il ciclo delle 24 ore. Per questa certificazione, è stato misurato l'impatto di questa modalità sulla soppressione della melatonina, basando il tutto sulle ricerche del team americano Lighting Research Center.

