Xiaomi 13 Ultra e Pad 6 faranno un grande passo avanti nella ricarica

Dopo una prima metà scoppiettante, il 2023 di Xiaomi continuerà a proporre novità parecchio attese. I prossimi mesi vedranno protagonisti Xiaomi 13 Ultra e la prossima gamma Pad 6: se ne parla ormai da tempo, con leak e voci di corridoio, ed ora la certificazione 3C ci offre qualche “certezza” in più sulla ricarica rapida che troveremo a bordo.

Xiaomi 13 Ultra e Pad 6 certificati: avranno una ricarica rapida migliorata

Il nuovo flagship di Xiaomi e il prossimo tablet sono stati avvistati nel database dell'ente 3C, che svela la tecnologia di ricarica di entrambi. Per quanto riguarda Xiaomi 13 Ultra, c'è molto hype intorno al top di gamma: rispetto al precedente 12S Ultra, stavolta arriverà anche in versione Global e farà il suo ingresso in Europa.

Alleged Xiaomi 13 Ultra with 90W fast charging receives the 3C certification.#Xiaomi #Xiaomi13Ultra pic.twitter.com/YOz05CkCaf — Mukul Sharma (@stufflistings) March 15, 2023

Stando a quanto si evince dalla certificazione 3C, il terminale (siglato 2304FPN6DC) avrà dalla sua il supporto alla ricarica rapida da 90W; sicuramente un passo avanti rispetto ai 67W dell'attuale versione. Quasi sicuramente ritroveremo anche la ricarica wireless: se volete saperne di più su Xiaomi 13 Ultra, eccovi il nostro approfondimento con tutti i leak.

Le novità continuano con Xiaomi Pad 6: il tablet è stato certificato con la sigla 23046P50C e in questo caso troviamo il supporto alla ricarica da 67W. Il passo avanti è di certo più marcato rispetto al modello Ultra, con una potenza raddoppiata (infatti l'attuale Pad 5 si ferma a 33W).

Alleged Xiaomi Pad 6 with 67W fast charging receives the 3C certification.#Xiaomi #XiaomiPad6 pic.twitter.com/7a9ZzuTinW — Mukul Sharma (@stufflistings) March 15, 2023

Anche per la serie Pad 6 è presente un pratico approfondimento: qui trovate tutti i leak trapelati finora su specifiche tecniche e non solo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il