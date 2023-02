Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: lancio anticipato, specifiche rivelate

Il rilancio della categoria tablet di Xiaomi è avvenuta con la serie Pad 5, ma adesso tutte le attenzioni sono rivolte al futuro rappresentato da Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro. La compagnia di Lei Jun sta preparando quelli che saranno i due nuovi tablet per il 2023, perciò vediamo cosa ci aspetta fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 01/02: un leaker parla di quelle che sarebbero alcune delle specifiche chiave della serie Xiaomi Pad 6. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: ecco cosa aspettarsi dai nuovi tablet

Design e display

Per ora non abbiamo ancora immagini o render che diano un volto a Xiaomi Pad 6 o Pad 6 Pro, ma non è escluso rimangano abbastanza simili alla gamma Pad 5. Ciò si tradurrebbe per il modello base in uno schermo LCD di qualità A-Si (Amorphous Silicon) da 11″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) con refresh rate fino a 120/144 Hz e supporto Dolby Vision e HDR10+. Per il modello Pro ci sono voci discordanti, perché c'è chi vocifera che avrà lo stesso schermo del modello base e chi invece un pannello più pregiato. Nel secondo case, il modello Pro sarebbe un erede della variante Pad 5 Pro 12.4″, con schermo OLED LTPO da ben 14″ e refresh rate adattivo fino a 120/144 Hz. In ogni caso, parrebbe che il sensore d'impronte ci sia ma posizionato lateralmente su tutti i modelli.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Con nomi in codice “pipa” e “liuqin“, sia per Xiaomi Pad 6 che Pad 6 Pro si dice che verrà adottata una configurazione hardware basata su piattaforma Qualcomm. Il modello base avrebbe lo Snapdragon 870 presente su Pad 5 Pro, mentre il nuovo modello Pro passerebbe allo Snapdragon 8+ Gen 1, oltre a una possibile variante MediaTek dotata di Dimensity serie 9000. Per le memorie si parla di tagli massimi di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio d'archiviazione.

Per la batteria si vocifera che l'amperaggio possa calare a 8.000 mAh rispetto agli 8.720 e 8.600 mAh della serie Pad 5, ma vantando una ben più veloce ricarica rapida che passerebbe da 33W a 67W sul modello base e da 67W a 120W su quello più avanzato. Per le altre specifiche ci aspettiamo conferme come il supporto a tastiera e stylus dedicati per la produttività, doppia fotocamera posteriore, supporto 5G, Wi-Fi Dual Band ed NFC e 4 speaker stereo.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro – Prezzo e data di uscita

Rispetto al lancio della serie Pad 5, avvenuto ad agosto 2022, la presentazione di Xiaomi Pad 6 dovrebbe avere luogo nel corso del Q2 2023, anticipando di qualche mese il corso dei nuovi tablet. È probabile che i modelli Pro rimarranno nuovamente esclusiva della Cina, mentre il modello base dovrebbe avere una variante Global anche per l'Europa.

[Exclusive] Internal testing of two new Xiaomi tablets has begun in several European and Eurasian regions. The tablets (likely the Pad 6 and 6 Pro) will use Snapdragon 8-series chips. Launch could take place in Q2.

Feel free to retweet.#Xiaomi #XiaomiPad6 #XiaomiPad6Pro — Mukul Sharma (@stufflistings) January 23, 2023

Non se ne conosce ancora il prezzo, ma immaginiamo non cambierà molto rispetto ai 399,90€ proposti di listino in Italia per Pad 5.

