Xiaomi 13 Ultra avrà memorie incredibili, come Redmi Note 12 Turbo

Dieci anni fa, Xiaomi Mi 2 aveva una dotazione hardware composta da 2/32 GB di memoria, numeri che fanno sorridere con prodotti all'orizzonte come Xiaomi 13 Ultra e Redmi Note 12 Turbo. Da un lato abbiamo un top di gamma monstre, dall'altro uno smartphone che fa pensare al mondo mid-range ma che in realtà vanterà specifiche fino a pochi anni fa impensabili per uno smartphone non di fascia alta.

Xiaomi 13 Ultra e Redmi Note 12 Turbo avranno qualcosa in comune, ovvero le memorie

Quanto trapelato dalla Cina è che Xiaomi 13 Ultra dovrebbe vantare memorie da 16 GB di RAM ma soprattutto 1 TB di spazio d'archiviazione, per la prima volta su uno smartphone Xiaomi. Xiaomi 12S Ultra e 13 Pro si fermano infatti a 12/512 GB, e finora soltanto Redmi K60 Pro, Xiaomi MIX fold e Mi 10 Ultra hanno toccato i 16/512 GB. Ma a quanto pare non sarà l'unico, perché adesso sappiamo ufficialmente che anche Redmi Note 12 Turbo farà lo stesso.

Se si considera che gli attuali Redmi Note 12 Pro, Pro+ e Pro Speed arrivano a 12 GB ma soprattutto 256 GB, avere 1 TB di memoria sarà un record assoluto per la famiglia mid-range del sub-brand Xiaomi. La capienza sarà l'unico dato in comune fra i due nuovi smartphone, però: lo Snapdragon 7+ Gen 2 di Redmi Note 12 Turbo userà lo standard LPDDR5 e UFS 3.1, mentre lo Snapdragon 8 Gen 2 di Xiaomi 13 Ultra quello LPDDR5X e UFS 4.0, con quest'ultime che adotteranno struttura V-NAND a 176 strati con velocità di lettura/scrittura pari a 4.200/2.800 Mbps e di trasferimento dati fino a 23,2 Gbps, prestazioni ma anche efficienza raddoppiate rispetto alle UFS 3.1.

