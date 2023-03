NO IVA MediaWorld: tre giorni di occasioni sui migliori TV ed elettrodomestici!

Quando si tratta di offerte ed occasioni per risparmiare, uno degli eventi più attesi ed apprezzati e è sicuramente il NO IVA di MediaWord: grazie a questa promozione è possibile ottenere uno sconto del 22% su tantissimi prodotti, anche già scontati. Per questi ultimi giorni di marzo, lo store propone una vasta selezione di Smart TV ed elettrodomestici a prezzo ribassato: impossibile resistere!

NO IVA MediaWorld: Smart TV ed elettrodomestici in sconto fino al 26 marzo

La promo NO IVA di MediaWorld è disponibile sia in negozio che direttamente nello store online, con tutte le comodità del caso. L'iniziativa durerà fino al 26 marzo e permette di ottenere uno sconto su tanti prodotti: come anticipato in apertura, a questo giro le offerte riguardano Smart TV ed elettrodomestici. Televisori Ultra HD 4K, soluzioni LED, OLED e QLED, modelli top con risoluzione 8K: c'è solo l'imbarazzo della scelta, con tanti brand (Samsung, LG, Sony, HiSense e non solo).

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la promozione permette di risparmiare su prodotti grandi e piccoli: lavatrici, frigoriferi, forni, piani cottura, robot da cucina, ferri da stiro, vacuum cleaner, prodotti per la cura della persona e tanto altro ancora. Anche qui troviamo marchi di alto profilo come Samsung, LG, Candy, De Longhi, Philis, Dyson e così via.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a MediaWorld e altri store!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il