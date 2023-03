Xiaomi prepara una USB “next-gen” per i prossimi smartphone e tablet

Qualcuno di voi potrebbe ricordarsi che quasi un anno fa vi parlavo di come Xiaomi si stesse apparentemente preparando a lanciare i suoi primi prodotti dotati di USB 3.x. Da allora, però, nessun modello né di smartphone né di tablet ne è stato dotato, nemmeno il più recente Xiaomi 13 Pro ancora fermo alla connettività USB 2.0. Stando alle ultime voci di corridoio, però, la svolta sarebbe in dirittura d'arrivo e si vedrebbero all'orizzonte i primi dispositivi che porteranno questo cambiamento.

La tecnologia USB 3.x starebbe per fare il suo debutto su smartphone e tablet Xiaomi

A parlarne è il leaker Digital Chat Station, che cita “4 nuove macchine” che uscirebbero dalle fabbriche di Xiaomi dotati di tecnologia USB 3.x. Indiscrezioni che si ricollegano a Xiaomi 13 Ultra e MIX Fold 3 in ambito smartphone e a Pad 6 e Pad 6 Pro in quello dei tablet, tutte novità che dovrebbero arrivare durante la prima metà dell'anno. Ciò consentirebbe a questi e ai futuri dispositivi di poter avere trasferimento dati più rapido (passando da 60 a 500 MB/s), ricarica Power Delivery e il tanto richiesto supporto DisplayPort. E questo aprirebbe le porte a una MIUI+ non più soltanto via Wi-Fi ma anche via cavo e creare così una vera modalità Desktop.

La speranza è che Xiaomi possa finalmente decidersi di farlo il prima possibile, mettendosi al pari di competitor quali Samsung, OPPO, vivo, Huawei e Honor, i cui top di gamma sono tutti dotati da anni di USB 3.1 o 3.2.

