Riparare Samsung Galaxy S23? Mai così facile da quasi 10 anni

Per la sua nuova serie Galaxy S23, Samsung ha continuato a puntare alla maggiore sostenibilità, realizzandoli con più materiali riciclati: ma qualcosa è cambiato in termini di riparabilità? Quando si parla di elettronica di consumo, purtroppo i dispositivi odierni sono poco accessibili per l’utente medio, ma anche chi ha strumenti e conoscenze per farlo spesso si trova dinnanzi a prodotti su cui è difficile se non impossibile intervenire senza fare danni.

Samsung migliora la riparabilità di Galaxy S23 Ultra, a partire dalla batteria

Nel caso degli smartphone, la batteria è l’elemento più importante da sostituire con facilità, essendo una delle componenti che più facilmente si deteriora nel tempo. E se un tempo per sostituire la batteria bastava rimuovere la scocca posteriore, adesso che gli smartphone sono in vetro è decisamente più difficile farlo. Anche nel caso di Samsung, che in passato aveva reso difficile la vita a coloro che tentavano di farlo utilizzando batterie per niente facili da rimuovere.

Fortunatamente con Samsung Galaxy S23 la situazione cambia. Una volta smontato, si scopre che al suo interno è stata inserita un’apposita linguetta di rimozione: basta tirarla per staccare la batteria dalla scocca con relatività facilità (a patto di saper aprire la scocca), senza rischiare di danneggiarla nel tentativo di forzarla fuori dal suo alloggiamento.

Come afferma il team di iFixit, era dal 2015 che non era così semplice sostituire la batteria su un top di gamma Samsung, cioè da quando ci fu il passaggio da S5 a S6 e l’abbandono della plastica in favore del vetro. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare: il punteggio ottenuto su iFixit è di 4/10, che potrebbe salire a 6/10 qualora Samsung mettesse a disposizione dell’utenza parti di ricambio e manuali di disassemblaggio; e i segnali che lo faccia ci sono tutti, avendo abbracciato il diritto alla riparazione.

