Su Bing con ChatGPT arrivano le pubblicità: Microsoft inizia a monetizzare

Il momento che tutti temevamo è, purtroppo, arrivato: le pubblicità stanno per invadere le conversazioni con il bot di Bing alimentato dall'intelligenza artificiale di ChatGPT e GPT-4. A confermarlo è il vice-presidente di Microsoft Yusuf Mehdi che ha dichiarato che presto la compagnia inizierà a sperimentare gli ads anche sul nuovo motore di ricerca con l'IA.

Era solo questione di tempo: Microsoft porta le pubblicità in Bing con ChatGPT

“Si, le pubblicità compariranno nel nuovo Bing, più specificamente nelle conversazioni con il bot” ha confermato il direttore delle comunicazioni di Microsoft Caitlin Roulston ai microfoni di The Verge. “Dal momento che il nuovo Bing è ancora in preview, potrebbero variare le modalità con cui sarà mostrata la pubblicità. Siamo esplorando nuove opportunità e le condivideremo nel corso del tempo” ha concluso la portavoce.

Al momento non sembrano ancora essere comparse pubblicità nelle risposte di Bing, ma potrebbe essere solo questione di ore prima che i test inizino a livello globale. Gli utenti che speravano in una esperienza “pulita” e non sporcata dalle pubblicità dovranno probabilmente tornare ad utilizzare ChatGPT, finché anche quest'ultimo non cercherà “nuovi modi per monetizzare” che non includano necessariamente l'abbonamento Plus.

