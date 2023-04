Recensione HUAWEI MatePad SE: il tablet alla portata di tutti

Il topic “tablet” è sempre piuttosto caldo, seppur affronti momenti di alti e bassi nei vari periodi dell'anno, un po' in base alle richieste dei consumatori. Ad ogni modo i produttori non si perdono d'animo, ed anche i maggiori player si impegnano al fine di garantire prodotti per ogni fascia di prezzo; lo ha fatto anche HUAWEI con il nuovo MatePad SE, un prodotto che in realtà è sul mercato già da qualche mese e che, forse, proviamo un po' in ritardo.

Meglio tardi che mai, soprattutto quando si tratta di una bella scoperta: lui costa di listino circa 249 euro, all'atto pratico un po' meno, e ha tutte le carte in regola per poter essere il prodotto definitivo da consigliare.

Recensione HUAWEI MatePad SE

Design e Materiali

Se in ambito smartphone ormai è tutto uno scopiazzarsi le idee tra i vari produttori, in ambito tablet la musica è sempre la stessa: non c'è tanto spazio di inventiva, motivo per cui frontalmente i prodotti sono praticamente tutti uguali e sul retro si distinguono oltre che per il brand, per qualche finitura particolare o qualche trama. HUAWEI MatePad SE è proprio ciò che fa: senza troppi fronzoli è realizzato in alluminio lungo tutto la back cover, le finiture sono opache al tatto di colore grigio scuro, catturano pochissime impronte a meno che non abbiate mani unte.

Insomma, le finiture sono alla pari di un prodotto di fascia sicuramente più alta. Sul retro è sempre presente la piccola fotocamera che arriva sprovvista di flash led. Frontalmente, invece, il tablet è identico ai suoi concorrenti, ha delle cornici non tra le più ridotte, ma comunque ben bilanciate e simmetriche sui quattro lati.

240.2 x 159 x 7.9 mm sono, invece, le sue dimensioni mentre il peso è ben bilanciato, circa 450 grammi. Si tiene bene in mano anche se questo formato, secondo me, non è nè carne nè pesce: mi spiego, il 10″ pollici (o giu di lì) almeno per preferenza personale è un prodotto che non ho mai compreso a pieno, piuttosto ho apprezzato molto il formato da 8″ pollici che rimane sempre tascabile, oppure quello da 12″ pollici che più si avvicina ai notebook, ma ovviamente de gustibus. Era più una riflessione personale.

La distribuzione dei tasti e degli ingressi, inoltre, prevede sul lato destro il bilanciere del volume ed il tasto power, su quello sinistro non c'è nulla, in fondo due dei quattro speaker, lo slot SIM ed il connettore USB-C mentre in alto gli altri due speaker insieme al jack da 3.5mm per le cuffie.

Display

Come avrete intuito dai paragrafi precedenti, questo nuovo HUAWEI MatePad SE monta a bordo uno schermo da 10.4″ pollici con risoluzione 2K 2000×1200 pixel. Il pannello scelto dal colosso cinese è un IPS LCD con una densità di pixel pari a circa 224PPI; tendenzialmente non mi sono mai espresso in modo negativo nei confronti degli schermi adottati da Huawei a bordo dei suoi prodotti, anzi ne ho sempre elogiato il potenziale.

Con questo HUAWEI MatePad SE confermo la mia idea e posso dirvi che, pur trattandosi di un prodotto entry-level, sul fronte display si comporta piuttosto bene, anche se una piccola tirata di orecchie a HUawei andrebbe fatta. Di base questo schermo è eccellente per riproduzione di film in streaming (tra l'altro, è certificato Widevine L1, quindi piena risoluzione su Netflix etc), navigazione web e lettura di ebook, ma perde qualche punto in utilizzi un po' più spinti a causa della sua limitazione ai soli 60Hz. Vista la dotazione tecnica abbastanza essenziale, di cui vi parlerò tra un po', uno schermo almeno a 90Hz avrebbe contribuito certamente a rendere l'esperienza d'uso un filo superiore.

Hardware e Performance

Il fiore all'occhiello di questo tablet non è di certo la scheda tecnica: chiariamoci, nella sua fascia di prezzo è tutto giusto e ben bilanciato, e probabilmente chi spende poco più di 200 euro per portarsi a casa questo HUAWEI MatePad SE troverà praticamente tutto ciò che si aspettava di trovare. L'azienda, infatti, ha utilizzato a bordo un processore Snapdragon 680 Octa-Core e 4GB di memoria RAM, con 128GB di storage e possibilità di espansione fino a 1TB tramite MicroSD.

Si tratta, all'atto pratico, di un tablet che si presta bene alle funzionalità quotidiane, per cui non andrà in difficoltà con navigazione web e utilizzi similari; se siete abituati a prodotti più costosi, logicamente, dovrete scendere a qualche compromesso in termini di tempi di reazione, ma comunque posso dirvi che HUAWEI MatePad SE mi è parso affidabile. Nei giochi perde qualche colpo, ma con i titoli più leggeri e con grafica meno articolata si muove comunque bene.

L'aspetto connettività prevede la presenza di un modulo Wi-Fi a 5GHz, un modulo telefonico che supporta le reti 4G, oltre che il bluetooth 5.0 e la USB-C 2.0.

Software

A livello software, invece, è sempre la solita storia: sono certo che questo aspetto quando si parla di Huawei divide il popolo, ma di fatto la verità si trova nel mezzo. HUAWEI MatePad SE arriva con a bordo Android 12 basato su Harmony OS in versione 3, mancano ancora i servizi Google ma ormai l'App Center di Huawei lo reputo maturo quasi al pari del Play Store, perciò non si sente così tanto la mancanza. E' vero, però, che per alcune cose bisognerà ancora adattarsi, ma è un compromesso a cui molti ormai hanno vatto l'abitudine.

Per il resto Harmony OS 3 è una garanzia: è ricchissimo di funzionalità interessanti, una tra tutte la funzionalità multi-finestra che porta la produttività ad un livello superiore. Per il resto il software gira bene, ogni tanto perde qualche colpo ma è tutto sicuramente imputabile allo Snapdragon 680 che, per quanto bravo, non può farsi carico di proprio tutto.

Fotocamera

Come dicevo in apertura questo HUAWEI MatePad SE possiede una sola fotocamera sul retro da 5MP sprovvista di flash LED, al pari di tutti quanti i suoi competitor nella stessa fascia di prezzo (e non). Sulla parte frontale, invece, su uno dei due lati lunghi l'azienda ha inserito anche una selfie camera da 2MP.

Come spesso accade in questo settore, le fotocamere dei tablet devono rappresentare più una sorta di backup dello smartphone, ovvero essere utilizzate in momenti di estrema necessità. Anche in questo caso il mio giudizio rimane lo stesso: la lente primaria si comporta piuttosto bene nel punta e scatta con una buona illuminazione di base, seppur la definizione per forza di cose non sia tra le più alte. La selfie camera, invece, in buone condizioni di luce tende un po' a bruciare ciò che c'è dietro il soggetto principale, mentre quando si è all'interno perde anche lei di definizione. Ad ogni modo è più che sufficiente per brevi videochiamate.

Autonomia

La batteria è una 5100 mAh alla pari con i suoi competitor; riesce ad assicurare un'autonomia nel complesso buona, con schermo attivo pari a circa 6-7 ore, logicamente sotto rete Wi-Fi e utilizzo “domestico”. I valori scendono un po' se si inserisce la SIM e lo si utilizza, magari, in viaggio: in questo caso l'uso con schermo attivo scende a circa 5 ore. La velocità di ricarica è nella media e si attesta in circa 2 ore grazie all'alimentatore da 10W in confezione.

Prezzo e Considerazioni

Se state cercando un tablet da “divano” per intrattanere i vostri figli, oppure se siete alla ricarca di un prodotto economico ma ben funzionante per un utilizzo multimediale (vedi streaming, per lo più) il Huawei MatePad SE rappresenta una soluzione concreta, in un settore ormai affollato soltanto di prodotti di aziende meno note.

Il suo prezzo di listino è di 249€ ma nel box qui in basso lo trovate in offerta sullo store di Huawei per un tempo limitato a soli 209€.

