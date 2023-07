I mini PC GEEKOM sono la migliore alternativa agli Intel NUC

Intel ha dato il via alla sua linea di mini PC Next Unit Computing (NUC) nel 2012, con l'obiettivo di creare sistemi PC abbastanza piccoli da stare nel palmo della mano, ma al contempo abbastanza potenti da gestire tutte le attività di desktop computing quotidiane. Sebbene diversi modelli NUC siano ancora best-seller sul mercato, Intel ha deciso di interrompere la produzione della sua linea di mini PC. Nonostante l'uscita di scena di Intel (per quanto riguarda questo settore) crei una profonda tristezza, è positivo sapere che GEEKOM promette di mantenere viva la visione di Intel del compact computing. Infatti, i mini PC della serie Mini IT di GEEKOM sono stati a lungo considerati le migliori alternative agli Intel NUC Pro.

Per fare un parallelo tra i mini PC targati GEEKOM e la serie NUC di Intel è impossibile non citare un computer in particolare. Stiamo parlando di GEEKOM Mini IT12, dispositivo vicinissimo a NUC 12 Pro Wall Street Canyon in molti modi. I due mini PC hanno in comune forma e dimensioni, ma mentre il modello NUC è mosso da processori Core-P, GEEKOM permette gli utenti di scegliere soluzioni della gamma Core-H da 45W (notoriamente più efficienti).

Mini IT12 di GEEKOM offre tantissimo anche in termini di connettività. Il dispositivo integra due USB 4 da 40 Gbps, tre USB 3.2 Gen 2, un USB 2.0, due ingressi HDMI 2.0, una porta Ethernet da 2,5 Gbps e un jack audio da 3,5 mm. Il mini PC supporta unità di archiviazione triple e può trasmettere video su 4 schermi contemporaneamente.

Pur offrendo lo stesso funzionalità e prestazioni simili ai modelli targati NUC, i mini PC GEEKOM sono circa il 30% più economici delle loro controparti Intel. Ad esempio, il Mini IT12 con Core i5-1240P, 16 GB di RAM e 512 GB SSD viene proposto a 499$, ma il NUC 12 Pro con le stesse specifiche ha un prezzo di 639$. Per quanto riguarda le versioni disponibili in Italia, si parte da soli 519€ per la versione con i5-12450H (16/512 GB).

Se stai cercando altre alternative, puoi anche dare un'occhiata alle altre offerte GEEKOM. Il modello Mini IT11 è fondamentalmente la versione di GEEKOM del NUC 11 Pro, mentre il MiniAir 11 è un'alternativa perfetta al NUC 11 Essential. Tuttavia, se punta ad una soluzione next-gen, conviene virare verso GEEKOM Mini IT13, equipaggiato con le stesse CPU di 13° generazione di NUC 13 Pro Arena Canyon: l'ultima novità del brand dovrebbe arrivare sul mercato a settembre.

Insomma, nonostante la fine della serie NUC di Intel è possibile puntare ad un'alternativa potente e convincente grazie alle soluzioni targate GEEKOM: si tratta di mini PC di qualità, prodotti da un'azienda attiva da 19 anni composta da un team di esperti e che offre supporto completo ai clienti.

