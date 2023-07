Nothing Phone (2) debutta su Amazon: lo smartphone del momento, con spedizione Prime

Se n'è parlato tanto e alla fine è arrivato: il nuovo modello di Nothing non ha tradito le aspettative, presentandosi come una valida alternativa ai brand più blasonati (grazie ad uno stile unico, un comparto tecnico migliorato ed una fotocamera di buon livello). Nothing Phone (2) è disponibile all'acquisto in Italia ed ora arriva finalmente anche su Amazon, ovviamente con spedizione Prime!

Nothing Phone (2) disponibile all'acquisto con Amazon Prime

Il secondo capitolo di Nothing ha portato con sé varie novità lato processore, batteria e fotocamera. L'iconico stile con scocca trasparente rimane, così come l'interfaccia LED luminosa chiamata Glyph. Tuttavia a questo giro abbiamo un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, una dual camera da 50 + 50 MP con IMX890 e OIS, una batteria capiente (4.700 mAh) con ricarica da 45W e wireless da 15W. Vuoi saperne di più su Nothing Phone (2)? Allora ecco la nostra recensione completa; inoltre qui trovi cover, pellicole ed accessori per il tuo acquisto!

Crediti: Nothing

Al momento il nuovo Nothing Phone (2) è ancora fresco di lancio e sta cominciando a fare capolino nei vari e-commerce: sul sito ufficiale lo troviamo nella versione da 8/128 GB (a 679€) mentre le varianti top da 12/256 GB e da 12/512 GB sono finalmente disponibili all'acquisto anche su Amazon (a 729€ e 849€), nelle colorazioni White e Black. Non appena arriveranno le prime offerte aggiorneremo questo articolo con tutte le novità: se invece volete mettere le mani fin da subito sull'ultimo Nothing allora potete scegliere tra lo store ufficiale o i vantaggi di Amazon Prime. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le