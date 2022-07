Non potrete fare più a meno di questo gadget Xiaomi: 11 accessori in un corpo mini!

Xiaomi NexTool Mini Sailor 11-in-1 è uno di quegli oggettini di cui credete non avere bisogno e che poi, una volta scoperto, penserete come abbiate fatto a sopravvivere finora senza mai averne uno. Si tratta di un pratico utensile multifunzione che integra 11 diversi accessori che lo rendono utile in più occasioni. Scopriamo tutti i dettagli insieme!

Xiaomi NexTool Mini Sailor 11-in-1 è l'utensile multifunzione di cui avevate bisogno: ecco perché

Il nuovo strumento multifunzione Xiaomi Nextool Mini Sailor presenta 11 diverse tipologie di lame che possono tornarvi utili in qualsiasi momento, tra cui forbici, cacciavite, apribottiglie, pinze, coltello e persino il pin per estrarre il carrello della SIM dello smartphone.

Volendo, c'è anche l'opzione con dieci punte cacciavite intercambiabili, che possono quindi essere utilizzate all'occasione per avvitare o svitare viti. L'utensile è poi dotato di un pratico meccanismo di sicurezza che evita l'apertura involontaria e la fuoriuscita delle lame, mentre grazie al moschettone integrato può essere appeso a chiavi, borse, tasche e zaini ed averlo sempre pronto all'uso.

