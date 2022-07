La SPA direttamente a casa vostra con la spazzola massaggiante Xiaomi InFace, in offerta su HEKKA

Con Xiaomi InFace SPA Massager CB-11D, il benessere della SPA arriva a casa vostra nella forma di una pratica spazzola elettrica che massaggia, deterge ed esfolia la pelle senza danneggiarla. Il tutto ad un prezzo super conveniente grazie al nostro codice sconto esclusivo da utilizzare su HEKKA!

La spazzola elettrica Xiaomi InFace SPA Massager CB-11D in offerta su HEKKA con il nostro codice sconto dedicato

Pulisce, deterge, esfolia e massaggia la pelle in modo accurato e delicato, restituendo una piacevole sensazione di freschezza e benessere. Con la spazzola elettrica massaggiante Xiaomi InFace SPA Massager CB-11D è possibile raggiungere, pulire e massaggiare in profondità ogni angolo del corpo.

Il dispositivo è dotato di una doppia testina rotante, una che ruota in senso orario e l'altra in senso antiorario, che purifica e pulisce la pelle in pochi secondi: è possibile scegliere tra tre diversi livelli di velocità e il design impermeabile certificato IPX7 consente di utilizzare la spazzola elettrica massaggiante Xiaomi sotto la doccia o in vasca da bagno, ad un massimo di 1,5 metri di profondità.

Xiaomi InFace SPA Massager CB-11D è poi dotato di una batteria che garantisce fino a 120 minuti di utilizzo, così si ha tutto il tempo a disposizione per rilassarsi sotto la doccia massaggiandosi la pelle e provando la sensazione di un vero trattamento termale!

Come anticipato, la spazzola elettrica massaggiante SPA Massager CB-11D può essere acquistata in offerta ad un prezzo scontato grazie al nostro codice sconto esclusivo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

