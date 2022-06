Nothing Phone (1) come OnePlus: partono i preordini a invito

Se prima avevamo dubbi sul fatto che Nothing Phone (1) potesse avere qualcosa di OnePlus, il sistema ad inviti con cui sarà venduto può confermare questo sentore. Infatti, da un nuovo video ufficiale apprendiamo proprio che il brand di Carl Pei ha intenzione di vendere le prime unità come fecero con il primo esemplare dell'azienda controllata da OPPO, facendo ripartire la macchina dell'hype.

Aggiornamento 24/06: da oggi è possibile entrare a far parte del sistema a invito per l'acquisto di Nothing Phone (1). Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

I primi esemplari di Nothing Phone (1) con sistema a inviti: tutti i dettagli

A rivelare, nel sopracitato video del brand, che i primi Nothing Phone (1) saranno venduti tramite inviti è stato l'Head of Marketing e Co-Founder della startup Akis Evangelidis, che è stato anche l'ex Vice Presidente di OnePlus in Francia (manco a dirlo), che ci spiega insieme ai suoi collaboratori perché ha scelto questa modalità per debuttare sul mercato degli smartphone.

Infatti, dalle sue parole, apprendiamo che questo dev'essere un regalo alla community che li segue dal giorno uno, andando a creare una sorta di esclusività “iniziale” per un dispositivo che sicuramente si sta facendo notare per avere un design decisamente innovativo e che è sicuramente ispirato da quanto accadde con OnePlus One nel 2014. Questo non vuol dire, come precisato nel video, che non ci sarà libera vendita ma ottenere un feedback di questo tipo può sicuramente indirizzare Nothing a fare meglio e soprattutto evitare sprechi iniziali.

In più, c'è l'elemento hype, che renderà il processo molto più soggetto ad attenzione mediatica e dell'utenza, che già con il video di Marquees Brownlee si è ritrovata stuzzicata dalla situazione, che ormai assume sempre più i toni di cui vi parlammo in un nostro focus su ciò che le startup hanno portato, tra cui proprio OnePlus, al mercato proprio sfruttando questa esclusività e attesa in merito ai prodotti lanciati. Non per nulla, i primi 100 Nothing Phone (1) sono venduti con sistema ad aste su StockX, eCommerce pensato proprio con questi termini.

Insomma, se speravate fosse una cosa semplice ottenere quello che sta diventando l'oggetto del desiderio di molti fan di Android, purtroppo dovrete attendere un po' o essere fortunati. Nel frattempo, potete aggiornarvi su quelle che sono le sue caratteristiche nell'approfondimento dedicato.

Parte il sistema a invito | Aggiornamento 24/06

A poche ore di distanza dall'annuncio, Nothing ha aperto i preordini per effettuare l'acquisto di Nothing Phone (1), il tutto svolto tramite sistema a invito. Se non ne avete già uno, potete inserire la vostra mail nella lista d'attesa e attendere il vostro turno per l'acquisto dello smartphone (attualmente ci sono oltre 20.000 persone in attesa). È possibile saltare posizioni nella lista d'attesa facendo registrare altre persone con il vostro link referral (che otterrete una volta registrati).

Effettua il pre-ordine di Nothing Phone (1)

