Le migliori occasioni Xiaomi, Redmi e POCO per i Prime Day

Le offerte tech in occasione dei Prime Day 2022 si fanno sempre più interessanti: diamo uno sguardi ai migliori Xiaomi, Redmi e POCO in sconto su Amazon. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche e oltre agli smartphone trovate anche tanti dispositivi smart life (tra vacuum cleaner, wearable e non solo).

Amazon Prime Day 2022: tutte le offerte Xiaomi, Redmi e POCO

Ovviamente tra i protagonisti del Prime Day 2022 di Amazon non possono mancare i nuovi dispositivi top della serie 12. Il trittico al completo – composto da Xiaomi 12, 12 Pro e 12X – viene proposto a prezzo scontato per i giorni dell'evento (che ricordiamo, è il più atteso dell'anno!). Oltre a questi dispositivi trovano spazio anche accessori amati dai Mi Fan, come l'ultima Xiaomi Band 7: una piccola rivoluzione per la gamma, con un display più ampio e l'Always-On. Non mancano i dispositivi di fascia media a marchio Redmi, così come i recenti POCO X4 GT e ed F4 5G.

Vuoi dare un'occhiata a tutte le offerte Xiaomi, Redmi e POCO per il Prime Day 2022? Di seguito trovi il link allo store ufficiale Amazon di Xiaomi, con tutti i prodotti in sconto; inoltre è presente una selezione di smartphone a prezzo ridotto in occasione dell'evento dell'estate! Comunque vi consigliamo di spulciare anche lo store dato che sono presenti vari accessori e dispositivi smart life in promo! Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutte le offerte e le occasioni del Prime Day iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato alle migliori promo del web: inoltre eccovi il nostro approfondimento con tutti i dettagli e le iniziative dedicate all'evento di Amazon!

