Recensione Realme Watch 3: la fascia media degli smartwatch è stata riscritta

Una delle feature che molti trovano più comoda in uno smartwatch è quella di poter rispondere alle chiamate direttamente dal proprio polso. Peccato però, che questa possibilità è stata data solo ai dispositivi premium o quanto meno di fascia più alta. Fino ad oggi. Questo perché Realme Watch 3, protagonista della nostra recensione, ha notevolmente abbassato la soglia di prezzo in cui è possibile trovare le chiamate Bluetooth: ma basterà per promuoverlo in tutto?

Recensione Realme Watch 3

Contenuto della confezione

La confezione del Realme Watch 3 in recensione è molto semplice, non eccede in vistosità, ma ha praticamente tutto ciò che serve. Oltre all'orologio, è presente la manualistica ed il cavo di ricarica con attacco magnetico proprietario. Possiamo dire che sì, effettivamente basta così.

Design, materiali e display

La colorazione Grey/Silver che abbiamo avuto in prova è sinceramente particolare, in quanto trova una cassa lucida bella da vedere, che con il cinturino di colore grigio quasi carta da zucchero assume una certa eleganza. Forse stona la parte inferiore della cassa, visto che è in nero. Avremmo preferito una colorazione pendant con il cinturino, quanto meno. Buoni i materiali: silicone per il cinturino, molto morbido e comodo, come è buono anche l'alluminio verniciato della cassa, che dunque dona una certa qualità al contesto.

Da qui arriviamo poi al display. Il pannello scelto, leggermente curvo ai lati e da 1.8″, è abbastanza ampio, sebbene le cornici siano asimmetriche. Considerando che non si può pretendere troppo dal prezzo proposto, ci ritroviamo comunque un bello schermo LCD che risulta anche essere ben luminoso, quando impostiamo il massimo. Insomma, ci è piaciuto.

Funzioni smart ed esperienza d'uso

Veniamo dunque all'utilizzo di questo smartwatch, cioè il fulcro della recensione. Partiamo dal presupposto che va impostato dall'applicazione Realme Link, sempre molto completa, da dove impostare Realme Watch 3 per poter accedere a tutte le sue funzioni intelligenti. Prima di parlare di queste, va fatto un plauso al brand per aver portato il Bluetooth 5.3 per prima sugli smartwatch. Questo garantisce al dispositivo una connessione più stabile e più concreta.

Tornando alle funzioni smart, impossibile non iniziare dalle chiamate Bluetooth. Possibile infatti riceverle ed effettuarle, grazie al tastierino numerico, ma ciò che ci ha convinti è la qualità della chiamata. L'algoritmo AI di riduzione del rumore ci restituisce un audio pulito e soprattutto ci sentono bene, cosa assolutamente da non sottovalutare. Per il resto, il monitoraggio delle funzioni vitali come battito cardiaco (live), SpO2 (ossigeno nel sangue), stress e sonno sono tutti abbastanza fedeli. Non male anche la gestione delle notifiche, con tanto di icone ed emoji.

Autonomia

Da promuovere senza dubbio l'autonomia del Realme Watch 3. I 7 giorni di utilizzo garantiti sono assolutamente rispettati, indifferentemente se lo si utilizza effettuando chiamate in Bluetooth. Questo è sicuramente importante sul piano dell'affidabilità.

Recensione Realme Watch 3 – Prezzo e conclusioni

Cosa dire, dunque, chiudendo questa recensione dell'ultimo smartwatch Realme? Ad esser onesti, volendo partire da quanto costa, siamo piuttosto soddisfatti di come il brand abbia giocato con il rapporto qualità/prezzo del Realme Watch 3. Infatti, con 69.99€ sullo store ufficiale, su cui sarà disponibile a breve e anche su Amazon, è possibile portarsi a casa un prodotto molto affidabile, che mette sicuramente dietro anche alcuni smartwatch di un gradino sopra e che ci permette di avere un fedele alleato al polso. Insomma, se volevate spendere tanto ma avere un dispositivo sostanzialmente completo, questo potrebbe fare sicuramente al caso vostro. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

