Quali smartphone si aggiorneranno a Realme UI 7?

Il rilascio di Android 16 stabile ha aperto le porte ai test da parte dei vari brand (cinesi e non): nel corso dei prossimi mesi tutte le principali aziende presenteranno le rispettive interfacce e tra queste non mancherà Realme UI 7.0. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco un primo elenco degli smartphone che dovrebbero ricevere l’aggiornamento.

Realme UI 7: ecco la lista provvisoria degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento

Crediti: Realme

La lista è provvisoria dato che per ora la casa cinese non ha ancora annunciato quali smartphone riceveranno la nuova Realme UI 7.0 (su base Android 16). Comunque si tratta di un elenco di smartphone abbastanza verosimile anche se bisognerà fare i conti con la politica degli update del brand, solitamente incerta (almeno per i modelli più vecchi).

Serie GT

Realme GT 7

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro Racing

Realme GT 7T

Realme GT 6

Realme GT 6T

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT 3

Serie Number

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme 14

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro Lite

Realme 14x

Realme 14T

Realme 13 (4G/5G)

Realme 13+

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro+

Realme 12 (4G/5G)

Realme 12+

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 12 Lite

Realme 12x

Serie Narzo

Realme Narzo 80 Lite

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80x

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Turbo

Realme Narzo N65

Serie Neo

Realme Neo 7

Realme Neo 7 SE

Realme Neo 7 Turbo

Realme Neo 7x

Serie C

Realme C75 (4G/5G)

Realme C75x

Realme C73

Realme C71

Realme C67 (4G)

Realme C65 (4G/5G)

Realme C63 (4G/5G)

Realme C61

Serie P

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x

Realme P2 Pro

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme P1 Speed

Serie Note

Realme Note 60

Realme Note 60x

Quando esce la nuova Realme UI 7 con Android 16?

Nel momento in cui scriviamo la prossima Realme UI 7.0 non ha né una data né un periodo d’uscita: tuttavia è possiamo ipotizzare che il lancio avverrà verso il mese di ottobre, similmente a quanto avvenuto con l’attuale Realme UI 6.

Ricordiamo che lo Snapdragon 8 Elite 2 sarà presentato a settembre e di conseguenza i vari top di gamma cinesi dovrebbero essere annunciati nello stesso mese. Probabilmente anche Realme giocherà d’anticipo rispetto alle tempistiche solite: non è da escludere la possibilità di un annuncio a settembre o inizio ottobre per il software, e a fine ottobre per il flagship Realme 8 Pro.