Xiaomi segna un nuovo record: è tra le aziende più grandi al mondo per fatturato

FORTUNE ha pubblicato la Fortune Global 500, ovvero classifica delle cinquecento aziende più grandi al mondo in termini di fatturato, basata sui guadagni dichiarati lo scorso anno. Queste aziende hanno generato ricavi per un totale di 37,8 trilioni di dollari nel 2021, in altre parole, più di un terzo del PIL mondiale. La Cina è, ancora una volta, il paese con il maggior numero di aziende nella classifica. Tra queste rientra anche Xiaomi, che ha conquistato il 266° posto della Fortune Global 500.

Xiaomi conquista il 266° posto della Fortune Global 500

Dall'indagine condotta da FORTUNE per realizzare la classifica delle cinquecento aziende più grandi al mondo in termini di fatturato sono emersi dei dati molto interessanti. Anzitutto, è stato registrato il tasso di crescita annuale più alto in tutta la storia di Fortune Global 500, con profitti cumulativi più alti dell'88% rispetto lo scorso anno. Le cinquecento aziende più proficue al mondo hanno infatti generato ricavi per un totale di 37,8 trilioni di dollari, più di un terzo del PIL mondiale, con un aumento del 19% rispetto allo scorso anno.

Un altro dato interessante, è che la maggior parte di queste aziende siano cinesi, con ben 145 posti assegnati. Tra queste c'è anche il colosso della tecnologia Xiaomi, che si aggiudica il 266° posto della classifica stilata da FORTUNE. Per il quarto anno consecutivo, dunque, il produttore registra un nuovo record in termini di fatturato e passa dalla 338ª posizione dello scorso anno a una posizione ancora più privilegiata.

Per la prima volta, inoltre, il fatturato aggregato delle aziende cinesi ha superato il fatturato delle società statunitensi, rappresentando il 31% del il totale. Il primo posto della classifica, comunque, continua ad essere occupato per il nono anno consecutivo da Walmart, con un fatturato annuo pari a 573 miliardi di dollari.

