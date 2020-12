Un 2020 da ricordare, almeno per Xiaomi. Il decimo anniversario, il record di vendite in molti settori ed un'espansione che non sembra conoscere stop. Ma c'è ancora una proiezione futura per Xiaomi, questo secondo l'annuale classifica Fortune Future 50, che vede il colosso cinese ancora nella Top 20 dei brand più promettenti del mondo.

Xiaomi: la Top 20 della Fortune Future 50 preannuncia un 2021 di aspettative rosee

Great news! Xiaomi has been listed on The Fortune #Future50 list for the second consecutive year! Thank you @FortuneMagazine for the recognition! A big heartfelt thank you to all our Mi Fans and partners around the world! There truly is #NoMiWithoutYou! pic.twitter.com/41R2vYtaMt — Xiaomi (@Xiaomi) December 9, 2020

La classifica Future 50, stilata con cadenza annuale da Fortune, è un trampolino di lancio per brand che puntano ad aumentare il proprio appeal commerciale anche agli occhi degli investitore e Xiaomi è quanto di più vicino a quest'idea. Il colosso cinese infatti, si è riposizionata tra i 20 brand più promettenti nel fattore prosperità nel futuro.

Sebbene sia passata dal settimo (2019) al diciannovesimo posto, Xiaomi resta un colosso in grado di crescere, di trasformarsi e definire il proprio mercato in ogni settore. Infatti, la discesa in classifica non dev'essere vista come una bocciatura ma come una consapevolezza da parte della stessa compagnia di Lei Jun, che possiamo dire sia diventata “grande” proprio quest'anno (non che prima non lo fosse, ma il successo del 2020 è probabilmente ineguagliabile dal passato).

Quindi, un'ulteriore spinta arriva dalla fiducia che gli esperti danno a Xiaomi, che si trova in ottima compagnia nella classifica di Fortune, accanto a colossi in ascesa come Tesla o Shopify.

