I nuovi Meta Ray-Ban trapelano in rete: primo sguardo agli occhiali smart di nuova generazione

Il successo della partnership con Ray-Ban ha convinto Meta ad aprirsi a nuove collaborazione, come quella con Oakley, ma sembra proprio che il binomio vincente stia per ripetersi. Sul web, infatti, sono trapelate le prime immagini di quelli che potrebbero essere i nuovi modelli di Meta Ray-Ban, in versione da vista e da sole.

Un leak svela due nuovi modelli di Meta Ray-Ban

Crediti: “XR Reseach Instiute”

Sul gruppo “XR Reseach Institute” di WeChat, sono apparse le prime immagini di quelli che vengono definiti i Ray-Ban Meta 3, con una montature nel classico stile del celebre brand di moda in versione sia da sole che da vista. I nomi in codice sarebbero, rispettivamente, Aperol e Bellini, apparsi anche in precedente report che suggeriva l’arrivo di nuovi modelli.

Il leak suggerisce, inoltre, che questa nuova versione sia in grado di utilizzare la funzione Live AI per ore ed ore, superando l’attuale limite imposto di 30 minuti. Gli occhiali dovrebbero anche essere in grado di riconoscere meglio oggetti e scenari, grazie probabilmente ad un rinnovato comparto fotografico.

Al momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Meta e Ray-Ban.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!