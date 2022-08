Xiaomi NO IVA Week 2022: la settimana di offerte più calda dell’anno

Con agosto 2022 ormai iniziato, durante un momento di relax e l'altro, c'è sempre da buttare un occhio agli sconti e alle occasioni tech più ghiotte. E quindi, perché non approfittare della Xiaomi NO IVA Week 2022 del Mi Store, che vi porta tanti prodotti del brand in offerta lampo ed iniziative da non perdere.

Xiaomi NO IVA Week 2022: tutte le iniziative della settimana di offerte del Mi Store

Il NO IVA Week ci proietta in una serie di promozioni da cogliere al volo e senza pensarci due volte. Infatti, troviamo iniziative come le Offerte Speciali, che vede smartphone top gamma Xiaomi a prezzi molto competitivi come la serie Xiaomi 11T, oppure i super sconti da non perdere sulla serie Redmi Note 11 Pro, a prezzi ultra competitivi.

Come se non bastasse, ci sono anche le peculiari Flash Sale, offerte lampo a tempo limitatissimo, di solito 24 ore, che vi permette di acquistare in grande sconto prodotti della Smart Life e per Lifestyle Xiaomi, a prezzi veramente comodi e convenienti. Esempio: per le 24 ore dell'11 agosto 2022, potete acquistare il Mi Air Purifier Pro a ben 120€ di sconto! Infine, aggiungendo una determinata cifra al vostro ordine, riceverete prodotti scontatissimi come la confezione da 10 penne Mi High-Capacity spendendo 1.99€, la Mi Band 6 con 29.99€ e Mi Watch con soli 79.99€.

La promozione Xiaomi NO IVA Week 2022 è valida fino al prossimo 14 agosto 2022, ricordandovi che la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 35€. Ricordiamo inoltre che tutti i prodotti godono della garanzia ufficiale di Xiaomi essendo acquistati dallo store ufficiale. Vi lasciamo il link alla promo qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

