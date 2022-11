Realme Watch 3 Pro: trapela il prezzo in Italia (e potrebbe piacervi)

A settembre abbiamo assistito al lancio Global del nuovo smartwatch targato Realme, un dispositivo che ha attirato parecchia attenzione per il suo rapporto qualità/prezzo invidiabile. Ora Realme Watch 3 Pro è protagonista di un leak che fa ben sperare: il prezzo in Europa e in Italia sembra davvero equilibrato (e ci piace parecchio)!

Realme Watch 3 Pro, spunta il prezzo: ecco quanto costerà in Europa e in Italia

A distanza di alcuni mesi dal debutto, di Realme Watch 3 Pro sembravano essersene perse le tracce per un eventuale uscita in Europa. Invece un leak torna a parlare in modo entusiasmante dell'indossabile, svelando una cifra niente male per il nostro mercato. Realme Watch 3 Pro potrebbe debuttare in Europa al prezzo di 89.9€, che potrebbe tradursi allo stesso modo anche in Italia (senza eventuali rincarai).

Il leak, infatti, parla anche del lancio delle TWS Buds Air 3S, in arrivo in Europa a 49.9€: questa sono già state annunciate in Italia e la cifra coincide. Un dettagli che fa sperare bene anche per il nuovo smartwatch: ovviamente si tratta di indiscrezioni ed ipotesi, quindi teniamo le dita incrociate!

Ma perché Realme Watch 3 Pro è così interessante? Si tratta di uno smartwatch economico e completo, dotato di uno schermo AMOLED ampio (1.78″), un corpo squadrato, speaker e microfono, supporto alle chiamate Bluetooth con AI ENC, BT versione 5.3, GPS, oltre 110 modalità sportive e misurazioni della salute (anche SpO2). Per scoprire tutto, ma proprio tutto, sul dispositivo, eccovi il nostro approfondimento!

Passando all'uscita in Europa, il dispositivo dovrebbe debuttare nel corso del mese di dicembre: restiamo in attesa di novità, specialmente per quanto riguarda l'arrivo in Italia. Intanto, date un'occhiata alla nostra recensione di Watch 3 “base”!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il