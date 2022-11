Realme Buds Air 3S ufficiali in Italia: audio top, design accattivante e driver in titanio

Realme continua ad arricchire la gamma Buds con un nuovo paio di auricolari true wireless. Infatti, sono arrivate sul mercato le Realme Buds Air 3S, nuove cuffie TWS con tante novità tra le specifiche tecniche, pur mantenendo un prezzo molto onesto.

Aggiornamento 09/11: dopo il debutto in alcuni paesi selezionati, gli auricolari arrivano ufficialmente anche in Italia. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Realme Buds Air 3S: tutto quello che c'è da sapere

Caratteristiche e specifiche

Le cuffie TWS Realme Buds Air 3S si presentano con un design compatto ed una custodia di ricarica squadrata, con una copertura superiore trasparente. Il look generale è molto diverso rispetto alle precedenti proposte targate Realme. L'indossabilità è in-ear, con degli inserti in silicone ed un'aletta superiore per tenere gli auricolari saldi all'interno delle orecchie.

In termini di driver, ne abbiamo uno da 11 mm con tecnologia “Liquid Silicone Triple Titanium“, coadiuvato da quattro profili di equalizzazione: Bass Boost, Clear Bass, Nature Balance e Clear Vocals. Il titanio è un metallo rigido che conferisce alta qualità alla musica, con una migliore risoluzione delle alte frequenze e che consente agli ascoltatori di godere di una migliore di riproduzione musicale.

Inoltre, grazie alla presenza di 4 microfoni sarà possibile abilitare l'opzione di cancellazione del rumore digitale AI per le chiamate. Quanto alla connettività, abbiamo poi una piacevole sorpresa, visto che le Buds Air 3S sono dotate dello standard Bluetooth 5.3 Questo comporta un miglioramento della stabilità e di altre feature legate proprio alla connessione.

Non manca poi il supporto al Dolby Atmos e soprattutto una buona autonomia che garantisce fino a 30 ore totali con la batteria del case. Il veicolo smart di queste cuffie è come sempre l'applicazione Realme Link.

Realme Buds Air 3S – Prezzo e disponibilità in Italia

Le Buds Air 3S arrivano in Italia al prezzo di 49.9€: gli auricolari TWS sono stati lanciati insieme al nuovo Realme 10 4G, primo modello dell'ultima serie Number.

Restando in tema di cuffie Realme, vi consigliamo la nostra recensione delle Buds Air 3 Neo, ultima incarnazione della gamma.

