Unieuro risponde a MediaWorld con i Cyber Days: 3 giorni di offerte, oltre il 60% di sconto!

Pensate che con la fine del Black Friday sarebbero finite le offerte e – sopratutto – gli scontri tra gli store? Beh, vi sbagliate di grosso: dopo MediaWorld con le sue occasioni top su smartphone, elettrodomestici, smart TV e tanto altro ancora, è arrivato il momento della risposta di uno dei principali competitor. In barba al Cyber Monday, Unieuro ha lanciato i Cyber Days: ben tre giorni di offerte sul meglio della tecnologia!

Cyber Monday Unieuro: tutte le offerte dedicate all'evento Cyber Days!

Lo store Unieuro ha dimostrato di fare sul serio: i Cyber Days e le sue offerte dureranno fino al 30 novembre, con sconti anche oltre il 60%! La promozione è valida solo online, con una sfila di occasioni esclusive che non mancheranno di soddisfare anche i palati più fini! Smartphone Xiaomi, Samsung, iPhone, indossabili, vacuum cleaner, notebook, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici: non dovete far altro che spulciare la pagina dell'evento in cerca dei prodotti che vi interessano!

Se volete dare un'occhiata al Cyber Monday di MediaWorld, di certo troverete anche lì delle offerte davvero niente male. In questo caso gli sconti termineranno a fine giornata (salvo eventuali cambi di programma) mentre per quanto riguarda Unieuro, i Cyber Days dureranno per tre giorni!

