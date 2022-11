Questo è il nuovo modulo da compilare per non ricevere più chiamate dai Call Center

Arriva un nuovo strumento Online per contrastare le fastidiose attività di telemarketing: parliamo del modulo Online per la segnalazione telefonate indesiderate. Scopriamo insieme in cosa consiste e a cosa serve.

Arriva il nuovo modulo Online per bloccare le chiamate dei Call Center

Ricordate il Registro pubblico delle Opposizioni? Uno strumento gratuito messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali e del quale tutti i cittadini italiani possono usufruire per porre fine (o quantomeno, cercare di fare) alle fastidiose chiamate di telemarketing. Più nello specifico, l'iscrizione al Registro pubblico delle Opposizioni impedisce il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per la conduzione di ricerche di mercato.

In altre parole, iscriversi al RPO significa inserire il proprio numero di telefono all'interno di un database protetto a cui i call center non possono accedere. A quanto pare, però, questo strumento non è risultato molto efficace, e sono molti gli utenti che hanno segnalato che, nonostante l'iscrizione al Registro pubblico delle Opposizioni, hanno continuato a ricevere chiamate indesiderate di carattere commerciale.

Ed è per questo motivo che il Garante per la protezione dei dati personali ha pensato ad un secondo strumento: il modulo per la segnalazione telefonate indesiderate compilabile Online. Se anche voi siete iscritti al RPO e continuate a ricevere chiamate di telemarketing, potete utilizzare il modulo Online per segnalare la ricezione di chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata) o con l’intervento di un operatore.

La segnalazione può essere compilata anche in caso di “telefonate mute“, ovvero chiamate nelle quali la persona contattata non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore ma si ascolta il cosiddetto “comfort noise”, che può consistere in voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio.

Questo secondo strumento, come precisa lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, ha il solo fine di sollecitare un controllo, e ciò non significa necessariamente l'adozione di un provvedimento nei confronti delle realtà segnalate. Potete trovare il modulo Online per la segnalazione telefonate indesiderate QUI. Se, invece, volete registrarvi al Registro pubblico delle Opposizioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida.

