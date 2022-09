La serie Redmi 11 Prime è ufficiale: display a 90 Hz, 50 MP e connettività 5G

La serie 11 di Redmi si arricchisce con due nuove aggiunte per il mercato Global (precisamente per quello indiano). Si tratta di Redmi 11 Prime 4G e 5G, due smartphone che arrivano con un look in linea con i trend attuali e buone specifiche tecniche: andiamo a conoscere tutto su caratteristiche, prezzo e disponibilità!

Redmi 11 Prime 4G e 5G ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partiamo subito con la conferma di quello che era nell'aria già da diversi giorni. Entrambi gli smartphone sono dei rebrand: il modello 4G è un POCO M5 con un look differente mentre la versione 5G arriva da Redmi Note 11E (conosciuto da noi come Redmi 10 5G). Purtroppo non si tratta di telefoni completamente inediti.

Passando al design, Redmi 11 Prime 5G e il suo fratello 4G adottano stili diversi tra loro anche se in entrambi i casi ci troviamo alle prese con look in linea con i trend attuale (e molto vicini ai dispositivi BBK di OnePlus, OPPO e Realme).

I due terminali condividono lo stesso display: si tratta di un pannello LCD da 6.58″ con risoluzione Full HD+ (2.408 x 1080 pixel), notch a goccia e refresh rate a 90 Hz.

Gli smartphone hanno in comune anche le dimensioni (164 x 76.1 x 8.9 mm) con un peso di circa 200 grammi. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche di Redmi 11 Prime 4G e 5G sono condivise, fatta eccezione per il chipset. Nel primo caso abbiamo una soluzione Helio G99 di MediaTek (con Bluetooth 5.3) mentre la versione con connettività 5G si affida al Dimensity 700 (ma con Bluetooth 5.1). Lato memorie abbiamo RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2, espandibile tramite microSD.

Il resto della caratteristiche comprende una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W, Wi-Fi Dual Band, un sensore IR, l'ingresso mini-jack per le cuffie e Android 12 sotto forma di MIUI 13.

Concludiamo con il comparto fotografico: per il modello 5G abbiamo una dual camera da 50 + 2 MP, mentre la variante 4G ospita un sensore aggiuntivo da 2 MP (si tratta di una lente macro). Entrambi adottano una selfie camera da 5 MP.

Redmi 11 Prime 4G & 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della serie Redmi 11 Prime parte da circa 163€ al cambio attuale, con disponibilità (in India) a partire dal 9 settembre). Di seguito trovate tutte le configurazioni, insieme al relativo prezzo. Inoltre, insieme ai due device, Xiaomi ha lanciato anche Redmi A1, entry level super economico.

Redmi 11 Prime 4G 4/64 GB – 12.999 rupie ( 163€ ) 6/128 GB – 14.999 rupie ( 188€ )



Redmi 11 Prime 5G 4/64 GB – 13.999 rupie ( 176€ ) 6/128 GB – 15.999 rupie ( 201€ )



Ancora una volta vi ricordiamo che i due modelli sono rebrand di dispositivi già presenti nel nostro mercato. Se siete interessati e POCO M5 e Redmi 10 5G iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals: li troverete in sconto appena disponibile una promo o magari ci sarà l'occasione che stavate aspettando per il altro Xiaomi o Redmi!

