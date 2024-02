Redmi A3 sarà il budget phone di San Valentino (e avrà un look tutto nuovo)

Xiaomi si prepara a lanciare un nuovo budget phone per il mercato Global, a partire dall’India (ma che molto probabilmente arriverà anche alle nostre latitudini). Si tratta di Redmi A3, dispositivo dalle specifiche basilari ma che prova a proporre un look rinnovato rispetto alla precedente generazione: ecco la data di presentazione.

Redmi A3: Xiaomi conferma la data di presentazione del suo nuovo low budget

Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi A3 sarà lo smartphone da regalare a San Valentino (almeno per quanto riguarda gli utenti indiani): la data di presentazione è fissata per il 14 febbraio e Xiaomi ha anche confermato il design e alcuni dettagli tecnici. Il dispositivo è già stato protagonista di un corposo leak, con immagini e specifiche. Caratterizzato da un retro in eco-pelle, il budget phone presenta una modulo fotografico circolare di grandi dimensioni (che si ispira a quello dei Camera Phone del momento).

Ovviamente parliamo di un modello economico, con una fotocamera da 13 MP, una batteria da 5.000 mAh ed uno schermo con refresh rate a 90 Hz (6,71″ e notch a goccia). Stando ai leak dovremmo avere un SoC Helio G36 (come il precedente A2), un’ulteriore prova della natura low cost del telefono. Ricordiamo che Redmi A2 è disponibile in Italia (lo trovate nello store ufficiale) quindi è plausibile ipotizzare anche anche Redmi A3 arriverà da noi in futuro.

Redmi A3 – Scheda tecnica leak

Dimensioni di 164,9 x 76,75 x 9,09 mm per un peso di 192 grammi

certificazione IP???

Display LCD da 6,71″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass

da (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali posizionato di lato

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G36 a 12 nm

CPU octa-core (4 x 2,0 GHz A53 + 4 x 1,8 GHz A53)

GPU PowerVR GE8320

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile

di memoria eMMC 5.1 espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, micro USB, micro SD

Fotocamera da 13 MP

Selfie camera da 8 MP

Speaker stereo

Android 13 Go Edition

