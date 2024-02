Google Play Protect controllerà gli APK in tempo reale: protezione anche dal furto dei dati

Google ha annunciato che, grazie ad un nuovo aggiornamento, il servizio Play Protect sarà in grado di scansionare in tempo reale anche gli APK delle app installate tramite sideloading, in modo da offrire maggiore protezione per tutti gli utenti anche al di fuori del Play Store. Questo servizio, infatti, si assicura che all’interno delle app Android non sia nascosti virus o malware che potrebbero compromettere la sicurezza dello smartphone.

Maggiore protezione anche per il sideload con l’aggiornamento di Google Play Protect

Negli ultimi tempi Google si è accorta che sempre più malware vengono installati tramite il sideloading delle app con i file APK scaricati da internet oppure dalle app di messaggistica istantanea, per questo motivo ha deciso di aggiornare il servizio Play Protect per offrire protezione a 360 gradi quando si tratta di installare nuove applicazioni Android.

Grazie al nuovo aggiornamento, infatti, Google Play Protect effettuerà una scansione completa in tempo reale anche dei file APK e delle installazioni di applicazioni non provenienti dal Google Play Store (dove il servizio agisce già di default). All’apertura del file APK, un avviso consiglierà gli utenti di effettuare una scansione del file, fornendo immediatamente i risultati e concedendo oppure bloccando l’installazione.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout in India, ma arriverà in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane. Tenete sempre aggiornato il vostro smartphone per assicurarvi di non incorrere il problemi di sicurezza!

Aggiornamento 07/02: in arrivo la protezione anche per le frodi finanziarie

Google ha annunciato che Play Protect sarà in grado anche di avvisare gli utenti nel caso in cui gli APK scaricati contenessero codice in grado di perpetrare un furto di dati tramite qualsiasi metodologia. In particolare, verranno segnalate le app che potranno leggere e ricevere SMS, oppure avere accesso alle notifiche e ai permessi speciali per l’accessibilità.

In questo modo Google punta a fermare eventuali truffe messe in atto grazie al furto dei dati avvenuto tramite applicazioni di terze parti installate su Android. La funzione è attualmente in fase di rollout tramite i Google Play Services.

