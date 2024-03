POCO X6 Neo ufficiale: un nuovo mid-range 5G, ma dal sapore di Redmi

La serie X della costola di Xiaomi si arricchisce con un ennesimo mid-range (dopo X6 e X6 Pro), ancora una volta uno smartphone 5G dallo stile fresco e con colorazioni sgargianti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su POCO X6 Neo tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello indiano, ma non è da escludere il debutto anche alle nostre latitudini).

POCO X6 Neo: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: POCO

Nonostante si tratti di un nuovo telefono, in realtà il dispositivo è già conosciuto: abbiamo a che fare, infatti, con un rebrand di Redmi Note 13R Pro, modello lanciato solo in Cina. Da quest’ultimo POCO X6 Neo mutua specifiche e design, ovviamente adeguandosi allo stile del brand di Xiaomi. Lo smartphone è dotato di una dual camera posizionata in un ampio modulo rettangolare, con il flash LED e il logo di POCO. È certificato IP54 e presenta uno spessore di soli 7,69 mm (per un peso di 175 grammi). Frontalmente trova spazio uno schermo flat con punch hole centrale, un’unità AMOLED da 6,67″ Full HD+ con protezione Gorilla Glass 5 e refresh rate a 120 Hz. Il lettore d’impronte è posizionato di lato, nel tasto di accensione.

Crediti: POCO

Il chipset che muove il nuovo arrivato è il Dimensity 6080 di MediaTek mentre per la batteria trova spazio un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 33W. Il comparto fotografico offre un sensore da 108 MP accompagnato da un modulo dedicato alla profondità di campo, con una selfie camera da 16 MP. Per quanto riguarda il prezzo di POCO X6 Neo, il dispositivo è stato lanciato nelle versioni da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a circa 220€ e 242€ al cambio attuale (ossia 19,999 INR e 21,999 INR). Non è da escludere un debutto anche alle nostre latitudini, vista la presenza del resto della serie X (a proposito, ecco la nostra recensione di POCO X6 Pro), ma al momento non vi sono certezze.

POCO X6 Neo – Scheda tecnica

Crediti: POCO

Dimensioni di 161,1 x 75 x 7,7 mm per 175 grammi

certificazione IP54

Display OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , rapporto in 20:9, 395 PPI, luminosità di picco di 1.000 nit, Gorilla Glass 5

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , rapporto in 20:9, 395 PPI, luminosità di picco di 1.000 nit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6080 a 6 nm e fino a 2,4 GHz

a 6 nm e fino a 2,4 GHz GPU Mali-G57 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, sensore IR, mini jack cuffie

Fotocamera da 108 + 2 MP con PDAF, zoom 3X e sensore di profondità

con PDAF, zoom 3X e sensore di profondità Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Android 13 sotto forma di MIUI 14

