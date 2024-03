YouTube rinnova l’app TV: ecco il nuovo player video

Aggiornamento 14/03: Google ha annunciato nuovi cambiamenti al design dell’app TV di YouTube anche per quanto riguarda il player video e le informazioni riguardanti il canale e i commenti al filmato. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Negli ultimi mesi Google ha rinnovato il design di numerose sue app e l’ultima nell’ordine di tempo è proprio la versione TV di YouTube. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, le pagine dei profili dei canali sono totalmente nuove grazie ad un design estremamente più moderno e funzionale che aiuterà gli utenti a navigare meglio all’interno dell’applicazione.

YouTube ridisegna le pagine profilo dei canali in TV: più moderne e funzionali

Crediti: YouTube

Con uno Shorts pubblicato nelle ultime ore, YouTube ha annunciato l’arrivo del nuovo design per le pagine profilo con un layout più coinvolgente che mira a far emergere i contenuti più rilevanti e semplifica l’accesso al tasto “Iscriviti“. L’aggiornamento è entrato oggi in fase di rollout, quindi potrebbero essere necessarie ancora diverse settimane prima che sia disponibile per tutti.

I cambiamenti riguardano soltanto l’app TV, mentre su mobile il design resterà per il momento invariato. Questo nuovo aggiornamento, inoltre, aggiunge anche il tasto “Riproduci mix“, che aiuterà la scoperta di nuovi contenuti grazie ad una riproduzione casuale dei filmati del creator scelto.

Aggiornamento 14/03: YouTube rinnova anche il player video

Crediti: YouTube

YouTube ha deciso di rinnovare anche il player video della versione TV, andando a favorire l’interazione anche quando si usa la piattaforma di streaming direttamente dal salotto di casa. Il nuovo design offre un rimpicciolimento del player video che una sidebar che mostra tutte le informazioni sul filmato, sul canale che stiamo guardando e suoi relativi commenti al video, con la possibilità di sfogliarli direttamente con il telecomando.

“Ciò che gli utenti potranno vedere sui loro televisori è una soluzione di design che mantiene il video in primo piano e al centro, ma aggiunge la possibilità di accedere alle funzionalità che rendono unico YouTube, il tutto senza interrompere l’esperienza di visualizzazione.” ha annunciato Google.

