vivo X Fold 3 Pro: i primi sample della fotocamera ci portano in Antartide

Il nuovo top di gamma pieghevole vivo X Fold 3 Pro si fa sempre più vicino e come prova di ciò, ecco i sample della fotocamera ufficiali. Quest’anno la compagnia asiatica lancerà due modelli ma al momento ha alzato il sipario solo sugli scatti del fratello maggiore, che dovrebbe essere il vero dispositivo di punta della serie.

vivo X Fold 3 Pro: ecco come scatta il nuovo smartphone pieghevole

X Fold 2 – Crediti: vivo

Come anticipato anche nel titolo, i primi sample della fotocamera di vivo X Fold 3 Pro ci portano in Antartide, in occasione della 40° spedizione cinese nel continente. Gli scatti sono decisamente suggestivi e offrono un assaggio di quello che possiamo aspettarci dalle performance fotografiche del prossimo top di gamma pieghevole. Dalle foto emerge la presenza di un sensore principale con apertura f/1.68 ed una lunghezza focale di 23 mm, insieme ad un teleobiettivo con apertura f/2.57 e 70 mm. In base a quanto si evince, il comparto offre buoni risultati sia in condizioni normali che di scarsa illuminazione; inoltre anche il teleobiettivo si comporta egregiamente (con un buon livello di dettagli anche in caso di zoom avanzato). Qui trovate tutti i sample foto (disponibili al download), nella qualità originale.

Crediti: vivo Crediti: vivo Crediti: vivo

Il nuovo flagship vivo X Fold 3 Pro arriverà a stretto giro insieme ad un modello standard: il dispositivo sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, con risultati stellari su Antutu. Il comparto fotografico sarebbe basato su un triplo modulo da 50 + 50 + 64 MP con un sensore principale OmniVision OV50H, un teleobiettivo a periscopio OV64B (con zoom ottico 3X) ed il supporto dell’ISP proprietario vivo V3. Per saperne di più date un’occhiata a questo articolo, con tutte le indiscrezioni sulle specifiche.

