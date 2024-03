vivo X Fold 3 Pro: com’è fatto e cosa aspettarsi dal prossimo pieghevole

Aggiornamento 4/03: un insider ha realizzato delle immagini render di vivo X Fold 3 Pro. Inoltre arrivano nuovi dettagli sulle specifiche tecniche. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Le prossime settimane dovrebbero vedere il debutto della nuova serie di foldable del brand cinese. Quest’anno si vocifera di un doppio lancio, con vivo X Fold 3 e il fratellone X Fold 3 Pro: un’immagine pubblicata sul social asiatico Weibo (si tratta di un bozzetto) mostra quello che potrebbe essere il design, con un look abbastanza collaudato. Inoltre non mancano dettagli sulle specifiche tecniche di entrambi i pieghevoli.

vivo X Fold 3 Pro mostrato in un bozzetto: ecco come dovrebbe essere il design (con pochi cambiamenti rispetto alla generazione attuale)

vivo X Fold 3 Pro (bozza leak) – Crediti: Weibo

L’insider cinese Digital Chat Station ha pubblicato uno sketch dedicato a vivo X Fold 3 Pro, mostrando per la prima volta il design della parte posteriore. Il look è molto vicino a quello dell’attuale X Fold 2: la sola differenza è rappresentata dal logo Zeiss, spostato nel modulo circolare. Insomma, vivo potrebbe aver deciso di puntare su un design già visto, riservando le novità per il comparto tecnico e per le ottimizzazioni software (vista anche la presunta integrazione con il Mac di Apple). Intanto un altro insider ha realizzato dei concept render basate sullo sketch, che mostrano più da vicino come potrebbe essere il nuovo pieghevole. Inoltre non è da escludere che i due modelli abbiamo il medesimo design e differiscano solo per le caratteristiche sotto la scocca.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Comunque è probabile che arriveranno teaser ed immagini leak nei prossimi giorni: l’evento di lancio dovrebbe avere luogo nel mese di marzo (in Cina) anche se al momento da parte della casa cinese tutto tace. Di seguito trovate tutti i dettagli trapelati finora sui prossimi smartphone pieghevoli della compagnia.

Cosa aspettarsi dai nuovi pieghevoli di vivo

Crediti: Weibo

Per quanto riguarda il comparto tecnico, vivo X Fold 3 sarebbe il modello più economico, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2. Il fratello maggiore vivo X Fold 3 Pro rappresenterebbe invece il vero top di gamma grazie alla presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 (con memorie fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage); inoltre questo sarebbe anche dotato di un teleobiettivo a periscopio (OV64B da 64 MP), visibile anche nello schema di Digital Chat Station.

Dovremmo avere anche un sensore ID a ultrasuoni (il modello base vivo X Fold 3 sarebbe dotato invece di un lettore d’impronte ottico), display OLED LTPO con risoluzione 2K e refresh rate dinamico a 120 Hz ed una batteria da 5.800 mAh con ricarica da 120W (wireless da 50W). A proposito degli schermi, quello interno sarebbe da 8,03″ (2.408 x 2.200 pixel) mentre quello esterno dovrebbe misurare 6,53″ (2.748 x 1.172 pixel).

In merito al comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale Omnivision OV50H da 50 MP, sempre secondo l’insider cinese. Precisamente si parla di una tripla fotocamera da 50 + 50 + 64 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo), con il supporto dell’ISP proprietario vivo V3. Lato selfie ci sarebbero due sensori da 32 MP, uno per il pannello esterno ed uno per quello interno. Un’altra caratteristica top sarebbe il peso, almeno per la versione standard: vivo X Fold 3 avrebbe una scocca compresa tra i 200 e i 229 grammi, contro i 250 grammi del fratello maggiore.

