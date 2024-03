vivo X Fold 3 Pro su Antutu: è il pieghevole più potente e non è ancora uscito

Ormai il profilo dei prossimi top di gamma pieghevoli di vivo è ampiamente tracciato, con tante indiscrezioni su design e specifiche. Grazie ad Antutu ora ne sappiamo di più anche sulle performance: vivo X Fold 3 Pro è stato avvistato nei primi benchmark e ovviamente il punteggio è da capogiro.

vivo X Fold 3 Pro su Antutu: ecco quanto ha totalizzato il nuovo pieghevole (ancora inedito)

Crediti: Antutu

Partiamo subito con l’aspetto più importante: quanto ha totalizzato vivo X Fold 3 Pro su Antutu? Il top di gamma pieghevole è spuntato con la sigla V2337A ed un risultato stellare, ossia 2.176.828 punti. Per fare un paragone, gli smartphone più potenti su Antutu nel mese di febbraio sono stati OPPO Find X7 (2.195.036 punti) e ROG Phone 8 Pro (2.157.660 punti). Il nuovo terminale di vivo starebbe proprio nel mezzo, in un’ipotetica seconda posizione; inoltre parliamo dello smartphone pieghevole più potente sulla piazza, almeno per io momento. Merito dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di storage UFS 4.0.

C’è anche la possibile data di presentazione

vivo X Fold 3 Pro (bozza leak) – Crediti: Weibo

Intanto l’insider cinese Digital Chat Station ha rivelato la possibile data di presentazione della serie, ossia il 27 marzo. Quest’anno la casa asiatica presenterà due smartphone, ossia vivo X Fold 3 standard e la versione Pro. Quest’ultima avrebbe dalla sua lo Snapdragon di ultima generazione, un sensore ID ad ultrasuoni ed un teleobiettivo a periscopio. Per saperne di più, in questo articolo trovate il punto della situazione sulle specifiche di entrambi i telefoni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le