Samsung Galaxy Z Flip 6 potrebbe avere uno schermo (esterno) migliorato

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo dei prossimi pieghevoli di Samsung tra immagini render, dettagli sulle specifiche e perfino sulla possibile data di presentazione. Ora un ulteriore leak aggiunge l’ennesimo tassello, questa volta relativo al display esterno di Samsung Galaxy Z Flip 6, il pieghevole a conchiglia di nuova generazione.

Samsung Galaxy Z Flip 6: come potrebbe cambiare lo schermo esterno

Z Flip 5 – Crediti: Samsung

La peculiarità dei flip phone (di Samsung e in generale) non è il form factor a conchiglia, bensì il display secondario presente sulla scocca. I vari brand hanno lavorato per rendere questo pannello sempre più ampio ed utile, in modo che non sia fine a sé stesso (per leggere le notifiche e visualizzare l’ora). Il Second Display deve offrire funzioni e caratteristiche che lo rendano “utilizzabile” senza la necessità di aprire lo smartphone. E ovviamente sotto questo aspetto le dimensioni giocano un ruolo cruciale: sarà proprio questa una delle novità di Samsung Galaxy Z Flip 6. Secondo quanto rivelato da un insider, il pieghevole offrirà uno schermo esterno più grande, da 3,9″ (contro i 3,4″ di Galaxy Z Flip 5). Il design del display sarebbe lo stesso visto a bordo dell’attuale generazione, con un formato “a cartella”. Il pannello interno, invece, dovrebbe restare un’unità da 6,7″.

Z Flip 6 (leak) – Crediti: OnLeaks x Smartprix

La fonte cita anche un vetro protettivo Gorilla Armor, ovviamente come copertura esterna. Il resto delle caratteristiche comprenderebbe un chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (quindi un SoC personalizzato, come avvenuto già in precedenza), un sistema di raffreddamento più grande, una dual camera da 50 + 12 MP, 4.000 mAh di batteria, fino a 12 GB di RAM, il supporto a Galaxy AI e 7 anni di aggiornamenti (Android e patch di sicurezza). Di recente Samsung Galaxy Z Flip 6 è stato protagonista delle immagini render di OnLeaks (c’è anche Z Fold 6, se siete interessati); inoltre non mancano indiscrezioni sulle colorazioni e perfino sulla data di presentazione.

