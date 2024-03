Google, Apple e Firefox insieme per la velocità dei browser: ecco Speedometer 3.0

I broswer web sono la nostra finestra sul mondo di internet e negli ultimi anni abbiamo visto come la velocità di navigazione sia diventata sempre più importante, anche in seguito ad un sostanziale aumento delle velocità delle nostre connessioni casalinghe e mobile. Per questo movito le grandi aziende tech hanno unito le forze per creare uno strumento di benchmark chiamato Speedometer 3.0 che possa aiutare a sviluppare dei browser in grado di sostenere i più moderni siti internet, questa volta riuscendo a simulare anche dei casi reali di esperienza di navigazione degli utenti.

Testate la velocità del vostro broswer con il nuovo Speedometer 3.0

Crediti: Apple WebKit

Nato dalla collaborazione tra Google, Apple e Firefox (con un prezione aiuto anche da parte di Microsoft negli anni precedenti), Speedometer 3.0 è il nuovo strumento di benchmark per i browser moderni. La prima versione 1.0 nel 2014 è stata creata dal team WebKit, mentre la 2.0 ha visto una partnership tra Apple e Google nel 2018. Con questa terza versione, invece, si aggiunge anche Firefox alla joint-venture, con lo strumento che adesso è in grado di tener conto anche dei framework React, Vue, Angular, Preact, Lit, Backbone e Svelte.

L’obiettivo è quello di creare una comprensione condivisa delle prestazioni web in modo da poter apportare cambiamenti per migliorare l’esperienza dell’utente, con Speedometer 3.0 che acquisisce e calcola i punteggi, mostra risultati più dettagliati e introduce una varietà ancora più ampia di carichi di lavoro.

“Alcuni test e carichi di lavoro non possono simulare l’intero Web, ma durante la creazione di Speedometer 3 abbiamo stabilito alcuni criteri per selezionare quelli fondamentali per l’esperienza dell’utente. Ora siamo più vicini che mai a un benchmark rappresentativo.” ha dichiarato il team di sviluppo.

Potete effettuare voi stessi il test di velocità sul vostro browser preferito collegandovi alla pagina ufficiale dello strumento ed eseguendo il benchmark.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le