Honor Magic 6 Pro batte OPPO Find X7 Ultra: è lui il migliore su DxOMark

Secondo DxOMark, è Honor Magic 6 Pro lo smartphone migliore lato fotocamera che gli utenti possano trovare in commercio. Un telefono che il team parigino aveva già molto apprezzato in precedenza, dandogli il primo posto per selfie camera, display e batteria. Ecco quindi che il top di gamma Honor toglie la prima posizione a OPPO Find X7 Ultra, quello che prima era il camera phone più performante secondo DxOMark.

DxOMark elogia le avanzate capacità della fotocamera di Honor Magic 6 Pro

Ecco com’è fatto il comparto fotografico di Honor Magic 6 Pro:

Sensore OV50H da 50 MP f/1.4-2.0 , 1/1.3″, pixel da 1.2 µm, OIS

, 1/1.3″, pixel da 1.2 µm, OIS Ultra-grandangolare/macro Light Hunter 400 da 50 MP f/2.0 , 1/2.88″, pixel da 0.61 µm

, 1/2.88″, pixel da 0.61 µm Teleobiettivo periscopiale 2.5x Samsung HP3 da 180 MP f/2.6, 1/1.4″, pixel da 0.56 µm, OIS

Con questa dotazione, fra hardware e software, ha raggiunto un risultato record di 158 punti, superando di 1 punto quello dei top di gamma OPPO e Huawei. Merito delle capacità di immortalare correttamente e vividamente i colori, di offrire alti dettagli anche in fase di zoom, di mettere a fuoco rapidamente e con precisione i soggetti, di avere ampia profondità di campo, di restituire bei risultati in modalità Ritratto separando bene soggetto e sfondo, di avere ampia gamma dinamica ed esposizione accurata.

Volendo trovare dei difetti, DxOMark segnala una resa a volte innaturale dei dettagli in fase di foto, video e zoom, artefatti nelle scene ad alto contrasto, una modalità Ritratto ballerina con poca luca e incostanza nei frame dei video registrati in movimento.

Ecco la top 10 di DxOMark:

158 – Honor Magic 6 Pro

157 – OPPO Find X7 Ultra, Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

153 – Google Pixel 8 Pro, OPPO Find X6 Pro

152 – Honor Magic 5 Pro

150 – OPPO Find X6, vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

148 – Google Pixel 8

147 – Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate

