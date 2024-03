OPPO Find X7 Ultra è il migliore su DxOMark: merito del doppio periscopio?

Dopo una valutazione non proprio entusiasmante per Xiaomi 14, si torna a parlare della classifica dei migliore Camera Phone su DxOMark, questa volta con OPPO Find X7 Ultra. Il nuovo top di gamma della casa cinese convince a pieno il team e conquista la vetta dell’elenco (anche se a pari merito con un altro grande nome della tecnologia).

OPPO Find X7 Ultra su DxOMark: ecco quanto ha totalizzato il nuovo Camera Phone per eccellenza

Crediti: DxOMark

Il comparto fotografico di OPPO Find X7 Ultra non fa una piega: il flagship ha totalizzato 157 punti su DxOMark risultando il primo in classifica sia per quanto riguarda l’elenco Globale che quello dedicato ai modelli Ultra-Premium. In realtà ci sarebbe un pari merito con Huawei Mate 60 Pro+ visto che il portale tende a raggruppare in una posizione i dispositivi che hanno totalizzato il medesimo punteggio (come nel caso dei top di gamma di OPPO e Huawei). Precisazioni a parte, il nuovo dispositivo si è distinto parecchio, dimostrando che OPPO è uno dei pochi brand cinesi attualmente in grado di raggiungere la top 10 (nel complesso si tratta di OPPO, Huawei, Honor e vivo).

Crediti: DxOMark

OPPO Find X7 Ultra è dotato di una quad camera da 50 + 50 + 50 + 50 MP ma la caratteristica più importante è senza dubbio il doppio teleobiettivo a periscopio (si tratta dell’unito smartphone dotato di questo comparto). I due obiettivi offrono lunghezze focali differenti (65 mm e 135 mm) e sono pensati appositamente per puntare alle massime performance rispettivamente nei ritratti e nei primi piani. E infatti bokeh e zoom sono due degli aspetti il cui il flagship eccelle, secondo la valutazione di DxOMark: il soggetto principale viene isolato con precisione eccellente ed è presente un livello di dettaglio elevato; anche gli scatti a medio e lungo raggio si meriano il plauso del team.

Buona anche la resa cromatica, così come il bilanciamento del bianco e i compromessi in termini di rumore, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tra i “contro”, si nota una leggera perdita di dettaglio negli scatti ravvicinati e in ultra-wide, alcune texture innaturali e fenomeni occasionali di sovraesposizione (nelle immagini in condizioni di scarsa illuminazione). Per leggere la valutazione completa di DxOMark (e dare un’occhiata ai sample foto) basta seguire il link in fonte.

