Xiaomi 14 al vaglio di DxOMark per fotocamera, display e audio

A distanza di parecchi mesi dal debutto in Cina, finalmente il nuovo top di gamma targato Xiaomi è arrivato anche alle nostre latitudini. Si tratta di un dispositivo che ha i suoi punti di forza (sicuramente le dimensioni compatte e il nuovo Snapdragon 8 Gen 3) ed ora è arrivato il giudizio di DxOMark sulle principali caratteristiche: ecco la valutazione per la fotocamera di Xiaomi 14, insieme a quelle per display e audio.

Xiaomi 14 su DxOMark: fotocamera, display e audio sotto i riflettori

Crediti: DxOMark

Il nuovo flagship della casa cinese non ha convinto a pieno il team di DxOMark: nonostante il tocco di Leica e il comparto di alto livello, la fotocamera di Xiaomi 14 non brilla e non entusiasma più di tanto. Il punteggio totale è di 138: il dispositivo si è posizionato 28° nella classifica generale e 3° in quella relativa al segmento di prezzo di premium. Ricordiamo che il flagship è equipaggiato con una tripla camera da 50 + 50 + 50 MP con un sensore Light Hunter 900, lenti Leica Summilux, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo. Tra i pro troviamo una buona esposizione in tutte le condizioni, un bilanciamento del bianco equilibrato, un elevato livello di dettagli ed un basso livello di rumore. Anche il teleobiettivo ha dato delle soddisfazioni, con un alto livello di dettaglio negli scatti con zoom. Tuttavia nelle foto sono presenti spesso degli artefatti mentre i video hanno dei problemi di esposizione nella maggior parte delle condizioni. Per dare un’occhiata ai sample e leggere la valutazione completa di DxOMark, trovate il link direttamente in fonte.

Crediti: DxOMark

Per quanto riguarda il display, Xiaomi 14 ha totalizzato 133 punti (piazzandosi al 53° posto della classifica globale). Il pannello – un’unità OLED da 6,36″ 1.5K a 120 Hz – ha offerto delle prestazioni soddisfacenti anche se sono presenti anche alcune mancanze (nella luminosità e nell’uniformità del colore). Nel complesso l’esperienza di DxOMark è stata positiva, ma inferiore rispetto al precedente Xiaomi 13.

Crediti: DxOMark

Nella parte audio, il top di gamma ha raggiunto la 44° posiziona della classifica globale con 135 punti. La riproduzione tramite gli speaker integrati non male anche se ci sono delle carenze insieme a qualche distorsione al massimo volume. In termini di registrazione, Xiaomi 14 eccelle nello zoom audio e nella riduzione del rumore del vento, rendendolo adatto per isolare suoni specifici e registrare in condizioni ventose.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le