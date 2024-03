Apple lancia iOS 17.4: tutte le novità

Apple ha pubblicato nelle scorse ore l’aggiornamento di iOS 17.4 che da ufficialmente il via all’era del DMA. La nuova legge europea, infatti, ha imposta al colosso statunitense una maggiore apertura del sistema operativo mobile con diverse novità che dovrebbero andare a vantaggio degli utenti finali e gli sviluppatori. Le novità, tuttavia, hanno destato parecchio polemiche nel mondo tech.

Inizia l’era del DMA anche per Apple: store alternativi e sideload da oggi su iOS 17.4

Il nuovo iOS 17.4 è disponibile da oggi con un peso di circa 1.71 GB su tutti i dispositivi compatibili, introducendo finalmente il supporto per gli store di terze parti, il sideload, l’accesso delle app di cloud gaming in App Store e quella dei browser con motori diversi da WebKit. Per tutte le informazioni a riguarda, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento.

Questo nuovo aggiornamento include anche nuove emoji e la trascrizione dei podcast, mentre il comparto sicurezza guadagna due importanti fix che chiudono delle falle sfruttate attivamente dagli hacker. L’aggiornamento, quindi, è assolutamente consigliato a tutti per evitare il furto dei dati.

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi all’interno dell’app Impostazioni alla voce “Generali > Aggiornamento software” per visualizzare immediatamente la possibilità di scaricare ed installare il nuovo iOS 17.4.

