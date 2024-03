ECOVACS presenta GOAT G1-2000, WINBOT W2 OMNI e DEEBOT X2 COMBO: ecco la nuova linea tech!

Il brand ECOVACS è uno dei marchi più quotati quando si parla di pulizie intelligenti e di soluzioni smart per la cura della casa. La compagnia ha arricchito la sua linea di prodotti con una sfilza di novità, tutte disponibili all’acquisto su Amazon con l’immancabile spedizione Prime. Si tratta di ECOVACS GOAT G1-2000, WINBOT W2 OMNI e DEEBOT X2 COMBO, tre soluzioni premium senza compromessi pensate per facilitare i lavori domestici.

ECOVACS GOAT G1-2000, WINBOT W2 OMNI e DEEBOT X2 COMBO debuttano su Amazon: ecco tutti i dettagli e le offerte dedicate

Crediti: ECOVACS

La nostra panoramica delle novità del brand parte con l’alleato perfetto per la cura del giardino. ECOVACS GOAT G1-2000 è un robot tagliaerba senza filo perimetrale, modello in grado di riconoscere i confini del giardino e di lavorare in totale autonomia. Il robot ti libera dall’ingombro dei fili e si prende cura della tua oasi personale con l’ausilio di tecnologie al top. Grazie alla funzione di pianificazione intelligente del percorso, il robot è in grado di muoversi ed agire con la massima precisione, evitando tagli irregolari e senza saltare zone. La tecnologia AIVI 3D per il rilevamento degli ostacoli permette di riconoscere e scansare eventuali ostacoli presenti sul percorso. Inoltre il robot funge anche da telecamera di sicurezza grazie alla funzione Smart Garden Keeper: a bordo del tagliaerba è presente un sistema di telecamere per tenere sempre sotto controllo il giardino.

Crediti: ECOVACS

L’altra novità della compagnia è ECOVACS WINBOT W2 OMNI, robot lavavetri di ultima generazione e il primo modello del brand dotato di una stazione base portatile. In questo caso cambiamo completamente genere ma siamo sempre nell’ambito della cura e della pulizia della casa. Il robottino è accompagnato da una stazione di pulizia 6 in 1 dotata di una capiente batteria al litio per offrire alimentazione continua al dispositivo, rendendo possibile la pulizia delle finestre in aree senza accesso a prese di corrente. Dal pannello della stazione si possono attivare quattro funzioni: il riavvolgimento del cavo con un solo tocco, l’accensione e lo spegnimento, avvio/pausa e la modalità pulizia rapida o profonda. WINBOT W2 OMNI è dotato di uno spruzzatore automatico a 3 ugelli, in modo da offrire un getto ad ampio raggio e pulire a fondo in ogni punto. La tecnologia WIN-SLAM 4.0 permette di beneficiare di cinque modalità adattive, per una pulizia precisa e completa. Infine si tratta di una soluzione sicura, grazie alla potenza di aspirazione di 2.800 PA e al sistema di guida antiscivolo, per la massima aderenza anche su superfici scivolose o in caso di interruzioni di corrente. W2 OMNI è dotato di 12 livelli di protezione attraverso sensori hardware ed un software basato sull’intelligenza artificiale: si tratta del robot più sicuro sulla piazza!

Crediti: ECOVACS

Le pulizie intelligenti continuano anche con la cura dei pavimenti, con il nuovo robot aspirapolvere premium ECOVACS DEEBOT X2 COMBO. Il dispositivo arriva in combinazione con un pratico aspirapolvere senza fili Duo. Il robottino è caratterizzato da un design sottile, una potenza di aspirazione di 8.700 PA, una spazzola da 200 mm, un sistema di lavaggio con panni rotanti OZMO Turbo 2.0 ed il rilevamento dei tappeti (con sollevamento intelligente). È presente una stazione di svuotamento automatico OMNI All-in-one, con tanto di sistema di lavaggio dei mop ad alta temperatura (con acqua calda a 60°C). Il robot si affida alle tecnologie AIVI 3D 2.0 e Dual Laser LiDAR per navigare con la massima precisione, evitando ostacoli e riconoscendo gli ambienti della casa. L’assistente vocale YIKO offre un’esperienza ancora più completa mentre la mappatura 3D degli ambienti permette di pulire con cura aree specifiche.

Il nuovo robot tagliaerba ECOVACS GOAT G1-2000 debutta su Amazon al prezzo di 1.999€. Insieme a questa novità c’è anche il robot lavavetri WINBOT W2 OMNI a 599€. Per quanto riguarda invece il robot aspirapolvere DEEBOT X2 COMBO, questo sarà in preordine a partire dal 20 marzo (fino al 9 aprile) al prezzo di 1,599€ (con un kit di ricambio del valore di 150€ in regalo). Le vendite vere e proprie di quest’ultimo partiranno il 10 aprile (su Amazon, Unieuro, Euronics e MediaWorld). Per saperne di più, ecco la pagina presente nel sito ufficiale.

Altre novità

Crediti: ECOVACS

La serie G1 è composta da vari modelli, ognuno con le sue caratteristiche. Insieme al modello di punta (che abbiamo visto poco sopra) sono presenti anche ECOVACS GOAT G1-800, G1-1600 e GX-600. Per quanto riguarda invece il robot lavavetri, la compagnia cinese ha lanciato anche ECOVACS WINBOT W2, una versione migliorata del precedente W1 Pro (sprovvista della stazione base portatile di W2 OMNI).

Contenuto realizzato in collaborazione con Ecovacs.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le