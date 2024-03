POCO F6 e F6 Pro sono pronti ma li conosciamo già: vero, Redmi?

Fatta eccezione dei primi anni di attività, il catalogo POCO è perlopiù composto da smartphone che sono il rebrand di modelli già esistenti nel catalogo Xiaomi e Redmi, e non faranno eccezione POCO F6 ed F6 Pro. Le voci di corridoio continuano a parlarne come di terminali che porteranno sul mercato Global due dispositivi presentati esclusivamente in Asia, perciò vediamo cosa aspettarci da essi.

POCO F6 ed F6 Pro saranno l’ennesimo rebrand proveniente dal catalogo di Redmi

Crediti: Redmi

Finora si era parlato di POCO F6 come di un possibile rebrand della serie Redmi K70, ma le ultime indiscrezioni correggono il tiro e puntano il dito verso il futuro Redmi Note 13 Turbo, il ché seguirebbe il rebrand di Note 12 Turbo sotto forma di POCO F5. Non se ne conoscono ancora le specifiche nella loro interezza, ma secondo il leaker Kartikey Singh troveremo uno schermo 1.5K con cornici ridotte, un SoC Snapdragon serie 8 con memorie LPDDR5X e UFS 4.0 in grado di superare il milione e mezzo su Antutu.

Per quanto riguarda POCO F6 Pro, il fatto che sia stato certificato con la sigla 23113RKC6G ci fa capire che sarà il rebrand di Redmi K70, essendo quest’ultimo siglato 23113RKC6C. Di conseguenza, sappiamo già quali specifiche principali avrà: display 6,67″ 2K a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, batteria da 5.000 mAh con ricarica 120W e fotocamera da 50+8+2 MP.

Il lancio di Redmi Note 13 Turbo è previsto in Cina per il mese di maggio, mentre per POCO F6 ed F6 Pro il periodo utile sarebbe quello di maggio/giugno per il mercato Global.

