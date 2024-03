La serie 12 non finisce più: Realme 12x 5G sarà la prossima aggiunta

Mentre in Italia abbiamo appena assistito al lancio dei modelli 12 Pro e 12 Pro+, in realtà la nuova gamma di mid-range del brand conta ben 4 modelli all’attivo (rilasciati in vari mercati). Nonostante ciò ci sarebbe anche un’ulteriore aggiunta vicina al debutto: Realme 12x 5G ha ricevuto varie certificazioni e l’uscita sembra imminente.

Realme 12x 5G certificato: cosa sappiamo sul prossimo mid-range

Crediti: Thetechoutlook

Nel momento in cui scriviamo si sa ancora pochissimo della prossima aggiunta alla serie. Realme 12x 5G è stato certificato dagli enti Bluetooth SIG, BIS e TÜV Rheiland con la sigla RMX3997 (questa è utile per avvistare il telefono su piattaforme di benchmark e simili). Inoltre compare il nome commerciale del dispositivo. Tra le caratteristiche emerse spuntano il Bluetooth 5.3 e una batteria da 5.000 mAh (4.890 mAh, per la precisione). Purtroppo non ci sono altri dettagli, almeno per quanto riguarda le specifiche. Anche il design è sconosciuto ma visti i precedenti (e ben quattro smartphone) è probabile che Realme 12x 5G avrà il medesimo look degli altri dispositivi.

Realme 12 5G – Crediti: Realme

Quinti possiamo aspettarci una cover posteriore in plastica o eco-pelle, un enorme modulo fotografico circolare posizionato al centro della parte superiore della scocca e un ampio display con punch hole. Non appena arriveranno altri dettagli vi aggiorneremo con tutte le novità.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le