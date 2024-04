Dove comprare Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra, i robot aspirapolvere con AI e tanta potenza

Il brand Narwal è arrivato in Italia di recente, portando con sé due grandi novità: si tratta di Narwal Freo X Ultra e Freo X Plus, due robot aspirapolvere che puntano in alto grazie a funzionalità premium e ad un alto grado di efficienza. La cura dei pavimenti diventa semplice grazie a questi due alleati tech (e intelligenti) e in questo approfondimento andiamo a scoprire dove comprare Narwal Freo X Ultra e Freo X Plus in Italia!

Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra: dove comprare i nuovi robot aspirapolvere con AI e non solo

Il periodo primaverile è proprio l’occasione perfetta per concedersi un piccolo aiuto nelle faccende di casa: quale momento migliore dl quello delle “grandi pulizie”, per aprire le porte ad un alleato tecnologico in grado dare davvero una mano nella cura dei pavimenti? Narwal Freo X Ultra è un robot aspirapolvere top di gamma che racchiude al suo interno tanta tecnologia: dotato di un design minimale, il robottino si presenta come una soluzione all-in-one che aspira e lava (ma ovviamente c’è molto di più). Per prima cosa parliamo di un modello dotato di una potenza di aspirazione stellare, da ben 8.200 PA.

Questa, unita alla spazzola fluttuante zero grovigli, permette di raccogliere efficacemente polvere e sporco, capelli e peli di animali. Inoltre sono presenti due moci rotanti ad alta velocità (fino a 180 RMP) in grado di esercitare una pressione verso il basso di 12N: ciò vuol dire che anche le macchie più ostinate non hanno scampo. Narwal Freo X Ultra integra tecnologie intelligenti, con il supporto di algoritmi AI: la funzione DirtSense consente al robot di rilevare e monitorare il livello di sporco e se questo supera una certa soglia, il dispositivo ripassa sulle aree specifiche fino a che non sono completamente linde! Il tutto con una pulizia totale e fino ai bordi, grazie a Smart EdgeSwing (una manovra che consente ai moci di raggiungere tutti i punti del pavimento). Il sollevamento automatico dei moci, poi, è l’ideale per i tappeti: non solo evita che si bagnino, ma permette di pulirli a fondo aumentando al massimo la potenza.

A proposito di pulizia profonda, Narwal Freo X Ultra presenta un’esclusiva tecnologia di compattazione delle polvere: in questo modo lo sporco viene compresso all’interno del capiente sacchetto da 1 litri, evitando lo svuotamento per un massimo di 7 settimane. Il robottino è intelligente e preciso degli spostamenti: la tecnologia LiDAR SLAM 4.0 offre una visione a 360° dell’ambiente circostante e consente di mappare con precisione la casa, mentre il sistema di luci strutturate 3D permette di evitare agilmente gli ostacoli presenti sul percorso.

Infine è impossibile non citare la base di manutenzione: si tratta di una stazione base all-in-one che si occupa non solo della ricarica del dispositivo, ma anche della pulizia e del risciacquo dei moci sporchi e non solo. Sono presenti anche tante altre caratteristiche top come l’asciugatura automatica dei moci (con aria calda a 40°C), il riempimento automatico dell’acqua per il lavaggio dei pavimenti, è presente un erogatore del detergente e perfino l’asciugatura del contenitore della polvere.

Al modello Ultra si aggiunge anche Narwal Freo X Plus, il fratello minore: manca la stazione all-in-one e alcune funzioni, mentre la potenza scende a 7.800 PA. Tutto il resto delle caratteristiche resta però invariato: il giusto compromesso per un prezzo più contenuto, ma senza rinunciare alla qualità!

Amazon

Narwal Freo X Ultra è in sconto a 799€: basta accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 150€” per ottenete il prezzo ribassato. Narwal Freo X Plus debutta invece in promozione a 349€, con disponibilità a stretto giro. Oltre ad Amazon, trovate i nuovi robot aspirapolvere anche nel sito ufficiale italiano di Narwal.

