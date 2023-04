Realme GT Neo 5 SE ufficiale: scheda tecnica, prezzo e data d’uscita

La serie GT Neo si arricchisce di un nuovo smartphone medio di gamma, Realme GT Neo 5 SE, che promette delle ottime performance grazie al nuovo chip Snapdragon 7+ Gen 2, lo stesso di Redmi Note 12 Turbo. Vediamo quindi quali sono le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Realme GT Neo 5 SE ufficiale: è il nuovo mid-range con Snapdragon 7+ Gen 2

Design e display

Realme GT Neo 5 SE dice addio allo stravagante LED blu posizionato sul retro e benvenuta colorazione arcobaleno Final Fantasy con doppia striscia sportiva tono su tono, oltre a quella più sobria Polar Black, in entrambi i casi con un blocco fotocamera rettangolare che occupa interamente la parte superiore del retro. Le dimensioni ammontano a 163,9 x 75,8 x 8,95 mm per 193 grammi di peso.

Tornano i bordi curvi e le cornici sottili, con un display OLED da 6.74″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel) in 20:9 con densità di 451 PPI, con un refresh rate che arriva fino a 144 Hz; tra le altre peculiarità troviamo anche PWM Dimming a 2.160 Hz, 360 Hz di campionamento del tocco e fino a 1.500 Hz in modalità GT Mode 4.0, luminosità fino a 1.400 nits, DCI-P3 100% e sensore ottico integrato.

Specifiche tecniche

Realme GT Neo 5 SE è uno dei primi smartphone mid-range ad essere equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 2 di Qualcomm, SoC TSMC a 4 nm con CPU octa-core Kryo (1 x 2,91 GHz X2 + 3 x 2,49 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 725 a 580 MHz, con tagli di memoria da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile e impianto di dissipazione con un'ampia camera di vapore da 4.500 mm².

Ancora una volta, batteria e ricarica rapida sono uno dei punti forti di questo modello: con una capacità di 5.500 mAh e un ricarica rapida da 100W con chip dedicato SuperVOOC S per garantire una maggiore longevità e caricatore GaN. Per la connettività troviamo supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, sensore IR, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS a doppia frequenza, motore di vibrazione lineare X Axis, speaker stereo Dolby Atmos e Hi-Res; per quanto riguarda il sistema operativo, invece, è equipaggiato con Android 13 e personalizzato dalla Realme UI 4.0.

Fotocamera

Il comparto fotografico, invece, vede la presenza di un triplo sensore per la cattura di immagini e video da 64+8+2 MP f/1.79-2.2-3.3. La fotocamera principale è un sensore OmniVision affiancato da un ultra-grandangolare Sony IMX355 da 112° e un sensore microscopio. I selfie, invece, saranno catturati da un sensore da 16 MP f/2.45.

Realme GT Neo 5 SE – Prezzo e disponibilità

Ecco i prezzi a cui viene venduto in Cina Realme GT Neo 5 SE:

8/256 GB: 2.099 yuan ( 280€ )

) 12/256 GB: 2.299 yuan ( 310€ )

) 12/512 GB: 2.399 yuan ( 320€ )

) 16 GB/1 TB: 2.799 yuan (375€)

