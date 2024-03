Realme GT Neo 6 SE ha una funzione mai vista, grazie all’AI: gli occhi stanchi ringraziano

Il nuovo modello della serie GT Neo arriverà ad aprile, ma già conosciamo vari dettagli sulle sue caratteristiche. Realme GT Neo 6 SE avrà il display più luminoso finora ed oltre a questo primato si aggiunge anche una funzione inedita che sfrutta l’AI per rilevare gli occhi stanchi. A cosa serve questa novità e perché potrebbe trovare spazio a bordo di tanti altri dispositivi?

Realme GT Neo 6 SE riconosce gli occhi stanchi tramite l’AI: come funziona questa novità e a cosa serve

GT Neo 5 SE – Crediti: Realme

Nel corso degli anni i principali produttori di smartphone si sono ingegnati per migliorare ogni aspetto dei display dei rispettivi modelli. Dimensioni, tipo di tecnologia (LCD oppure OLED), frequenza di aggiornamento (per un’esperienza fluida), campionamento del tocco (per la reattività) restituiscono un utilizzo che riguarda le performance durante la riproduzione dei contenuti multimediali. E la cura della vista? Sono nate soluzioni anche in questo senso come il DC Dimming o PWM Dimming, la modalità anti-luce blu (con display certificati da vari enti) e non solo: si tratta di tecnologie pensate per evitare l’affaticamento della vista. La novità di Realme GT Neo 6 SE riguarda proprio quest’ambito e coinvolge anche l’intelligenza artificiale.

Crediti: Realme

Il nuovo mid-range di Realme è il primo smartphone del brand a sfruttare l’AI per il rilevamento degli occhi stanchi: una volta attivata la funzione, GT Neo 6 SE è in grado di tenere traccia del grado di stanchezza degli occhi dell’utente, utilizzando la fotocamera frontale. In base a quanto si legge sui post pubblicati sul social cinese Weibo, si tratterà di una funzione dinamica, in grado di adattarsi a diversi scenari e stati, con tanto di capacità di apprendimento. Il dispositivo offrirà quindi varie impostazioni e regolazioni del display, in base al grado di stanchezza degli occhi e terrà anche conto del tipo di utilizzo dello schermo (utilizzo normale del telefono, visione di contenuti video, lettura di e-book e così via). Dovrebbero essere presenti 7 livelli differenti di temperatura del colore, in base al livello di protezione degli occhi.

Si tratta di una novità interessante che rende ancora più “intelligenti” i nostri smartphone e che potrebbe trovare applicazione a bordo di qualsiasi dispositivo e fare capolino anche con altri brand. Per saperne di più non resta che attendere il lancio del nuovo Realme GT Neo 6 SE: ci sono tante indiscrezioni e varie conferme, ma per ora non c’è ancora una data (ma il lancio avverrà ad aprile).

Realme GT Neo 6 SE – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP /

/ Display OLED 8T BOE con tecnologia LTPO 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate avanzato, luminosità di picco di 6.000 nit , campionamento del tocco di 2.500 Hz

con tecnologia (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate avanzato, luminosità di picco di , campionamento del tocco di 2.500 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) GPU Adreno 732

/ GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X / GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, NFC, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera /

Selfie camera /

Speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

