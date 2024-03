OPPO, OnePlus e Realme: aggiunta l’integrazione di Google Foto

Buone notizie per tutti i possessori di smartphone e tablet OPPO, OnePlus e Realme: è stata aggiunta l’integrazione con Google Foto nell’app di sistema Foto. Una novità che è stata introdotta a seguito del rispettivo aggiornamento ColorOS 14, OxygenOS 14 e Realme UI 5.0, così come accadde negli anni passati a bordo dei dispositivi Xiaomi.

L’app Google Foto sposa l’integrazione con OPPO, OnePlus e Realme

Adesso è possibile fare il backup di foto e video sui server Google direttamente dall’app galleria dei tre brand cinesi: basta andare nel menu Impostazioni per veder comparire l’opzione “Backup su Google Foto“. oltre a ciò, l’altra gradita aggiunta è avere nell’app Foto anche il rullino di Google Foto, non dovendo così per forza utilizzare due app separate per visualizzare tutti i file multimediali, sia online che offline. Visualizzando foto e video salvate in Google Foto, queste possono essere automaticamente salvate sullo smartphone.

Come specifica Google sull’apposita pagina di supporto, però, ci sono delle avvertenze: per esempio, le modifiche effettuate sul sito web di Google Foto potrebbero non sincronizzarsi con i dispositivi e potrebbero apparire duplicati nell’app Foto se sul dispositivo ci fossero eventuali copie multiple di foto e video. Qualora si volesse, è possibile andare nell’app Google Foto, cliccare sull’avatar in alto a destra, poi su “Impostazioni di Foto/App e dispositivi” e deselezionare i dispositivi che vi hanno accesso.

