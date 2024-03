S24, S24+ e S24 Ultra: il nuovo aggiornamento migliora la fotocamera

In anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente, la gamma composta da Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. Oltre a comprendere le ultime patch di sicurezza, l’update punta anche e soprattutto a migliorare la qualità della fotocamera dei tre top di gamma di ultima generazione.

Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: tutte le novità

Crediti: Samsung

Pur non essendo specificato a chiare lettere all’interno del changelog, l’aggiornamento è stato specificato che migliora la fotocamera sotto vari aspetti. Qualità in condizioni di scarsa illuminazione, precisione del bilanciamento del bianco ed esposizione, nitidezza del testo quando si scatta con zoom elevato, precisione cromatica scattando con l’app ExpertRAW e infine l’aggiunta del supporto ai video 480p per la feature Instant Slow-Mo.

Come segnalato dagli utenti, il roll-out dell’aggiornamento software per i possessori di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra è stato avviato in Sud Corea, India ed Europa, pertanto non dovrebbe volerci molto prima che arrivi anche in Italia.

