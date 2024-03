Google Gemini arriva anche su tablet: prime tracce nella beta

Google ha iniziato un processo di rinnovamento della propria intelligenza artificiale che in breve tempo porterà Gemini a sostituire (quasi) totalmente il vecchio Assistant, sia su smartphone che a quanto pare anche su tablet Android. Nell’ultima versione beta dell’app Google Search, infatti, sono emersi importanti dettagli che lasciano presagire un imminente supporto di Gemini per gli schermi più grandi.

Non solo smartphone: Google Gemini sta arrivando anche in versione tablet

Analizzando il file APK della versione 15.12 beta di Google Search su Android, gli esperti di 9to5Google hanno evidenziato come Gemini sembri essere oramai pronta a supportare anche gli schermi più grandi che caratterizzano i tablet. L’interfaccia, come potete osservare anche negli screenshot in alto, sembrerebbe ormai essere pronta ad entrare in azione, andando a sostituire anche in questo caso il vecchio e caro Assistant.

Il primo dispositivo a supportare la nuova modalità tablet di Google Gemini potrebbe essere ovviamente Pixel Tablet, seguito poi dalla lineup Galaxy Tab di Samsung (in virtù della partnership che negli ultimi mesi ha legato a doppia mandate l’azienda coreana e quella statunitense). In seguito, l’AI sviluppata dal team di Mountain View potrebbe arrivare sul resto dei tablet Android, sempre se il rilascio non dovesse essere globale e contemporaneo per tutti.

