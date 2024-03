HyperOS è pronto ad arrivare su dei vecchi Xiaomi: ecco la data

Quando venne annunciata la transizione da MIUI ad HyperOS, chi aveva uno smartphone Xiaomi datato giustamente si chiese se anche il suo modello avrebbe ricevuto l’aggiornamento. Per fugare dubbi del genere, Xiaomi aveva prontamente annunciato quali smartphone sarebbero stati aggiornati nei mesi a venire, e fra questi compare anche la serie Xiaomi Mi 10.

La serie Xiaomi 10 sta per aggiornarsi ad HyperOS: ecco quando arriverà l’aggiornamento

Sulla questione aggiornamento è tornato Zhang Guoquan, direttore della divisione software Xiaomi, che ha specificato che il passaggio ad HyperOS avverrà durante il mese di aprile 2024. Inizialmente toccherà ai beta tester, a cui seguirà il rilascio per tutti quanti gli utenti.

Lanciati a inizio 2020, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro debuttarono sugli scaffali con l’allora MIUI 11 basata su Android 10, mentre Mi 10 Ultra con MIUI 12 anch’essa con Android 11. Ne consegue che l’aggiornamento HyperOS, che sostituisce quella che sarebbe stata la MIUI 15, sarà il quarto major update per Mi 10 e Mi 10 Pro e il terzo per Mi 10 Ultra. Nonostante ciò, non è detto che con HyperOS arrivi anche Android 14, e tutti e tre gli smartphone potrebbero rimanere confinati ad Android 13.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le