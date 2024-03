OUKITEL P5000 Pro è la Power Station utile a casa e in viaggio, ora con 200€ di sconto

Le offerte di Geekmall per i saldi di primavera tech continuano fino al 28 marzo, con occasioni dedicate a tantissime tipologie di prodotti. Ci sono offerte per tutti i gusti e per tutte le esigenze, anche per te che sei in cerca di una Power Station potente ed affidabile, utile sia a casa che da portare in viaggio, in campeggio o durante una gita fuori porta: OUKITEL P5000 e P5000 Pro sono promozione con doppio sconto. Entrambe le stazioni sono disponibili in offerta lampo ed è possibile risparmiare ulteriormente grazie al codice sconto dedicato!

OUKITEL P5000 e P5000 Pro in offerta su Geekmall con doppio sconto: flash sale + coupon e il risparmio è assicurato!

Crediti: OUKITEL

La Power Station OUKITEL P5000 è il dispositivo perfetto per le tue avventure in mezzo alla natura, durante i viaggi in auto oppure da utilizzare come generatore di riserva in caso di interruzioni di corrente a casa. Il dispositivo, infatti, è dotato della funzione UPS (da 2.000W) che consente di passare automaticamente dall’alimentazione tramite rete elettrica a quella a batteria in appena 10 ms (quando viene rilevata un’interruzione di corrente). La stazione ospita una capiente batteria LiFePO4 da 5.120 Wh ed offre una potenza in uscita di 2.200W; si tratta di un modello in grado di alimentare 15 dispositivi contemporaneamente, grazie ad altrettante uscite (5x CA, 2x DC 12V, 1x Aviation, 1x accendisigari, 2x USB-A, 2x USB-A 3.0, 2x USB-C da 100W).

Crediti: OUKITEL

La parte superiore ospita un pratico display LCD utile per visualizzare con precisione tutti i parametri (livelli della batteria, potenza, tempo di utilizzo e così via). Inoltre la stazione OUKITEL P5000 è dotata di un design a valigia con due ruote ed una maniglia allungabile integrata (per una mobilità in stile trolley). Il prezzo scende a 1.999€ in offerta lampo, ma utilizzando il codice dedicato (lo trovi nel box in basso) potrai beneficiare di un ulteriore sconto di 100€ (quindi il prezzo finale sarà di 1.899€).

Crediti: OUKITEL

OUKITEL P5000 Pro è la versione potenziata: presenta le medesime caratteristiche e lo stesso design a trolley, ma offre una potenza in uscita CA da 4.000W. Inoltre è presente la ricarica ultra-rapida combinando 3.200W in entrata (CA) e fino a 1000W di tramite ricarica solare: in questo modo è possibile ottenere l’80% della carica in appena un’ora. Infine sono presenti funzionalità smart: è possibile sfruttare l’app per smartphone per gestire la Power Station direttamente da remoto. La versione P5000 Pro è in offerta lampo (-500€) mentre il coupon dedicato permette di ottenere altri 200€ di sconto: in questo modo il prezzo finale sarà di 2.599€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

